Strach o fotbal. Německo zasáhne ekonomická krize

Je to bezmála rok, co se Němci vyhřívali na fotbalovém piedestalu. Titul nejlepší soutěž světa získala „jejich“ Bundesliga. Avšak ne díky atraktivitě či krásným gólům, rozhodla divácká návštěvnost. Jinde ve světě experti pátrali po tom, co že to v zemi Müllera nebo Beckenbauera dělají tak dobře. Bayern Mnichov a spol. byly mnohde dávány za vzor.

Borussia Dortmund. Ilustrační snímek | Foto: Profimedia.cz