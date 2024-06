Bývalé hvězdy v čele s Petrem Švancarou, Tomášem Poláchem nebo Milanem Pacandou, ale také šéf českého biatlonu Jiří Hamza zamířili v sobotu do Lelekovic, kde zpestřili oslavy devadesátého výročí tamního klubu. Celek z Brněnska si pro fanoušky připravil speciální den, jehož tahákem byl právě exhibiční zápas starých gard, ve kterém Zbrojovka zvítězila vysoko 11:3. „Celá akce se povedla, bylo to fajn,“ těšilo lelekovického předsedu Iva Bartáka.

Gól Tomáše Polácha a další akce z exhibičního utkání starých gard Lelekovic (ve žlutém) a brněnské Zbrojovky. | Video: Deník/Jakub Tručka

Speciální den odstartoval v lelekovickém sportovním areálu už v devět hodin dopoledne miniturnajem tříčlenných rodinných klubů. Na něj navázal poslední zápas v sezoně domácích mladších žáků, kteří porazili rezervu brněnské Lokomotivy Horní Heršpice 5:0. Pak už přišel hlavní tahák.

Do Lelekovic dorazily ikony, které v minulých letech válely v dresu Zbrojovky Brno. „Bylo to fajn, protože Zbrojovka přijela v poměrně silném obsazení, představila se opravdu slušná jména. Prohráli jsme 3:11, ale všichni si to užili,“ popsal Barták.

Hosté ukázali, že se fotbal nezapomíná. Švancara pravidelně sprintoval na křídle, Polách využíval samostatných úniků po milimetrových pasech. Ty často rozdával Patrik Siegl, který stále nastupuje v dresu Vilémovic v I. A třídě.

Krejčí se pak ve Zbrojovce přibrzdil, říká Habanec. Co se mu nelíbilo?

„Na hru staré gardy Zbrojovky se kouká krásně, skoro není poznat věk jejích hráčů. Domácí se snažili a je dobře, že byli odměněni aspoň pár brankami,“ shrnul své pocity Viktor Koutný, který se dorazil podívat z Brna.

Přestože lelekovičtí hráči prohráli vyšším rozdílem, na utkání s fotbalovými ikonami společně se svými fanoušky budou ještě dlouho vzpomínat. „Mám z toho dobrý dojem, přestože sprchlo, tak se akce vyvedla. Jen jsme možná čekali, že dorazí víc fanoušků, přesný počet neznáme, ale můj odhad je, že jich přišly tak tři stovky,“ podotkl Barták.

Mlčící útok stál Bohunice třetí ligu. Z Krále je asistent, kdy začnou přípravu?

Devadesátileté výročí lelekovického klubu připadlo na éru, kdy celek z Brněnska nastupuje v A skupině I. B třídy. Sezonu zakončil na sedmém místě. „I. B třída je naprosto dostačující, aktuálně neplánujeme žádné větší budování klubu, spíše je naším úkolem stabilizovat stávající úroveň. Sportovně je naším cílem vychovat co nejvíc dětí, díky obci, která vlastní všechny pozemky a budovy, jsme dobře zajištění. I areál máme dobudovaný,“ nastínil předseda.

Na speciální utkání navázal večerní koncert kapely Ukulele Orchestra jako Brno.