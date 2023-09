Rumunské celky zastavily oba české týmy v Lize mistrů malého fotbalu už v osmifinále. Republikoví šampioni z BKMK Brno vypadli po prohře 1:4 s týmem Ajax Dulcisimo Galati, Ostravský Zábřeh podlehl 1:2 domácímu mužstvu AEK Oradea.

Tomáš Jelínek (u míče) z BKMK Brno v osmifinále Ligy mistrů. | Foto: EMF

Oba čeští přemožitelé pak dokráčeli až do bojů o medaile, Galati prohrálo ve finále s černohorským mužstvem Sportsko Bratstvo Sabornog Hrama 1:4, Oradea v duelu o bronz nestačila 1:5 na Zire z Ázerbájdžánu. „Na vítězství v turnaji jsem nejvíc tipoval Oradeu, což je tým prošpikovaný top plejery, ale měli jsme šance, abychom se přes ně dostali dál,“ prohlásil ostravský útočník Dominik Sedlář.

Oradea jako obhájce triumfu skutečně patřila mezi největší favority, ovšem Ostravský Zábřeh jí patřičně vzdoroval. „Je fakt, že nás Rumuni docela točili, ale gólman nás celý zápas držel a ke konci už domácí znervózněli, byli de facto marní, že jim nic nepadalo z těch šancí. Hra se otočila na naši stranu a dali se porazit, chybělo málo. Minutu před koncem jsme šli dva na jednoho, ale gól nepadl. Kvalita byla na jejich straně, dalo se s tím však něco dělat. Za Oradeu hrálo sedm rumunských reprezentantů a byla to pro nás dobrá konfrontace, uhráli jsme super výsledek,“ uvedl Sedlář.

Oradea vyhrála základní skupinu A bez ztráty body se skóre 20:2 ze tří zápasů. Ostravský Zábřeh obsadil s jednou výhrou, jednou remízou a jednou prohrou až třetí příčku ve skupině D a narazil v play-off na rumunského favorita. „Je smutné, že jsme uhráli čtyři body a ve skupině jsme přesto skončili třetí, týmy se čtyřmi body v jiné skupině postoupily za druhé pozice. Mysleli jsme, že nám to bude stačit, kámen úrazu asi nastal ve druhém zápase, kdy jsme remizovali s polským Zabrze 3:3. Ve čtvrté minutě dostal červenou kartu gólman Viktor Bůžek, který udělal individuální chybu, kdy namazal soupeři a hasil to faulem. Pak jsme se bránili ve čtyřech, což bylo těžké. A hlavně zbytek utkání jsme měli v brance hráče z pole Martina Blokšu, který chytal pak i následující duel s Maďary. Nějak jsme to zvládli, jenže Poláky jsme měli porazit i tak. Postoupili jsme jako nejlepší mančaft ze třetích míst a šli jsme na vítěze skupiny A,“ líčil bývalý český reprezentant Sedlář.

S Ostravský Zábřehem, který na začátku července vybojoval stříbrné medaile v Českém národním poháru, zažil už třetí účast v Lize mistrů, okusil také EMF EUROCUP. „V posledních dvou letech doplňujeme tým o mladé kluky, kteří tak čerpají zkušenosti, zapojují se také do Superligy malého fotbalu, což dřív nebylo. Myslím, že můžeme pomýšlet do budoucna v Evropě ještě na lepší umístění. V Českém národním poháru pravidelně býváme do čtvrtého místa a dokazujeme, že kvalitu máme. Vím, že soupeři s námi nechtějí hrát, protože to bolí. Jak přijedeme ven, žádný slabý tým tam už není, k úspěchu je potřeba také štěstí,“ doplnil Sedlář.

Brněnské BKMK pozdějšího finalistu Ligy mistrů Galati v osmifinálové řeži přehrávalo, jenže z tlaku v prvním poločase nevytěžilo nic. A po přestávce obdrželo čtyři branky. „První poločas jsme měli vyhrát minimálně 3:1, šance jsme na to měli, soupeř jen jednu výraznou. Jenže jsme neodskočili výraznějším rozdílem, což rozhodlo. V úvodu druhého poločasu jsme dostali hloupý gól, když náš brankář vyrazil míč do obránce, ten se odrazil před prázdnou branku. Pak přišla standardka, aut hozený do vápna a borec na zadní tyči skóroval hlavou. Museli jsme hru otevřít, z brejku jsme dostali třetí branku a do prázdné čtvrtou. Osmifinále bylo hratelné, kdybychom vyhráli první poločas větším rozdílem, tak byl klid,“ litoval brněnský obránce David Cupák.

BKMK vyhrálo tříčlennou skupinu G, když nejprve remizovalo 0:0 s britským celkem ABC Soccer Sixes, poté zdolalo slovenský celek TO-DAY Hydrokres Prešov 5:3. „Slováci přijeli v sedmi hráčích, hráli druhý zápas ten den venku na umělce, byli už takoví odevzdanější a povinnost nám velela vyhrát. U anglického týmu na úvod turnaje nás zarazilo, že byl složený z rumunských hráčů, kteří prý vyhráli pohár v Anglii, tím se nominovali na Ligu mistrů. Měli dva silné urostlé pivoty, ovšem byli jsme lepší a pouze kvůli naší nemohoucnosti v zakončení zápas skončil 0:0,“ uznal Cupák.

Brněnský celek měl rozhodně vyšší ambice, jenže kvůli zranění nemohli v Rumunsku nastoupit čeští reprezentanti Bohumír Doubravský, Patrik Levčík a Tomáš Pospiš, na svatební cestě pak byl David Macko. Pomohli by tito hráči k lepšímu výsledku? „Český národní pohár jsme vyhráli díky tomu, že jsme měli jedenáct kluků, střídali jsme dvě pětky a v poločase šel do útoku jeden nový hráč. Měli jsme na hřišti pravidelné intervaly a v malém fotbale je důležité, když může tým celou dobu napadat, zvlášť na malém hřišti. Dá se říct, že v Oradea Areně se hrálo na parketách, kde byla natažená umělá tráva, hrálo se velikostí na futsalovém hřišti v pěti hráčích v poli s brankářem, takže to bylo hodně soubojové. Hráči jako Bob nebo Levča umí jeden na jednoho i na dva a přečíslení je v malém fotbale strašně důležité. Chyběla nám individualita, která by dokázala přejít a vytvořila přečíslení pro kluky, kteří mají dobrou střelu jako Mara Vintr, Tomáš Jelínek či Michal Salák. Tomáš Pospiš taky scházel, na pivotu dokáže podržet těžké balony, neměli jsme se o koho opřít. Troufnu si říct, že kdybychom byli v plné sestavě jako v Českém národním poháru, Rumuny jsme porazili a došli minimálně do semifinále, protože kvalitu v týmu máme,“ podotkl Cupák.

Čtyřiatřicetiletý zadák má zkušeností na rozdávání, ale taky už zvažuje, na jaký turnaj se vydá. „Mám nějaký věk, už jsem byl v Itálii, minulý rok v Maďarsku, cestování je pro mě náročné. Ovšem Ligu mistrů nevyhrajete každý den, kdybychom zase postoupili, určitě se pobavíme, že bychom to zase vyzkoušeli. Musí tam však jet tým, který má šanci, dvě vyrovnané pětky, které mohou kdykoli po dvou minutách střídat, furt být na hřišti aktivní, napadat a kompaktně bránit,“ upozornil Cupák.

VÝSLEDKY LIGY MISTRŮ

Skupina D:

Ostravský Zábřeh – Gradska Pivnica Novi Sad 4:3

Branky: 16. a 38. Sedlář, 14. Kalay, 37. Potůček – 4. Vujovic, 13. a 20. Vukanič.

Ostravský Zábřeh – Firma ZK Grzybowice Zabrze 3:3

Branky: 17. Sasko, 19. Šindler, 36. Frébort – 5. Wojdanowski, 20. Borowiec, 25. Kaciuba. ČK: 4. Bůžek (Zábřeh).

SZPCDSE ECECE – Ostravský Zábřeh 4:2

Branky: 6. a 32. Nagy, 3. Barabás, 18. Fülöp – 8. Potůček, 40. Sedlář.

Skupina G:

BKMK Brno – ABC Soccer Sixes 0:0

BKMK Brno – TO-DAY Hydrokres Prešov 5:3

Branky: 8. Jelínek, 10. Prokeš, 13. Cupák, 15. Vintr, 21. Jelínek – 31. Varga, 36. D. Kuhajdík, 39. J. Kuhajdík.

Osmifinále:

AEK Oradea – Ostravský Zábřeh 2:1

Branky: 24. Nemitanu, 26. Sumalan – 27. Sasko.

BKMK Brno – Ajax Dulcisimo Galati 1:4

Branky: 37. Vintr – 22. a 36. Bourceanu, 31. Simionescu, 34. Dima.

O 3. místo:

AEK Oradea – Zire 1:5

Branky: 14. Andor – 7. Aliyev, 9. Soltanov, 30. Karimov, 40. a 40. Mammadov.

Finále:

Ajax Dulcisimo Galati – Sportsko Bratstvo Sabornog Hrama 1:4

Branky: 4. Gita – 5. Komatina, 26. Miljovič, 40. Rajkovič, 40. Radonjič.