Český malý fotbal zase učinil další výrazný zápis do historie. BKMK Brno se probojovalo do finále EMF Ligy mistrů v polské Varšavě. V boji o zlato se nakonec Brňané museli sklonit před ázerbájdžánským týmem Birbasha Baku, kterému podlehli 1:2. I tak jde o nejlepší výsledek českého týmu v nejprestižnější evropské klubové soutěži v historii.

Po návratu však hráči BKMK cítili smutek, vždyť padli o jediný gól. „Druhé místo bereme všemi deseti, i když nám teď ještě nedochází, čeho jsme dosáhli. Máme smíšené pocity, na jednu stranu jsme zklamaní a smutní, že jsme prohráli ve finále 1:2, kdy už nám došly síly, na druhou stranu jsme nesmírně rádi, že jsme druzí v nejprestižnější klubové soutěži a máme jako tým na co vzpomínat,“ prohlásil brněnský kapitán Stanislav Lerch.

BKMK poskládalo rozhodně silný výběr, ve kterém nechybělo několik českých reprezentantů. „Tým jsme museli kvůli omluvenkám postavit trošku jinak, hlavně na týmové spolupráci, kterou jsme stmelili. Jsem na tento tým hrdý a pyšný, nechali jsme tam srdce, což některým mužstvům chybělo,“ podotkl Lerch.

Upozornil na jeden výrazný fakt. BKMK sice v základní skupině E skončilo až třetí, jenže mělo pět bodů stejně jako další dva celky… Skupinu vyhrála Birbasha a druhý byl tým Ortega Twins FC ze španělské Málagy, který vybojoval ve Varšavě bronz, když porazil 1:0 po penaltovém rozstřelu ukrajinský výběr Andezit Chust. „Je neskutečné, že z naší skupiny skončily tři týmy na prvních místech, což taky ukazuje, jak těžkou skupinu jsme měli. Náš plán byl hlavně postup ze skupiny jako každý rok a přelézt přes osmifinále, pak už děj se vůle boží. Misi si vyhodnotíme jako úspěšnou,“ uznal třiatřicetiletý Lerch.

V semifinále brněnský celek narazil znovu na Ortega Twins. Po bezbrankové remíze ve skupině tentokrát rozhodl o výhře 1:0 jediný gól Ondřeje Paděry. „Dá se říct, že už semifinále jsme brali jako finále. Zranili se nám dva hráči, dohrávali jsme v méně lidech, nechali jsme tam všechny zbytky sil,“ řekl Lerch.

Ve finále vedla Birbasha už od první minuty, v sedmé minutě srovnal Paděra, jenže v desáté zaznamenal vítěznou trefu ázerbájdžánský hráč Tamkin Khalilzade. „Největší škoda byla, že jsme dostali v první minutě gól. Měli jsme plán udržet co nejdéle 0:0. Celý druhý poločas už Birbasha hrozila jen z brejků, její hráči se zatáhli. Na konci jsme ještě měli šance, ale už jsme nevyrovnali. Po zápase jsme si řekli, že jsme to odehráli se ctí,“ hlesl brněnský kapitán.

Ten zažil už pátou účast v Lize mistrů, takže může hodnotit. „Když si vzpomenu na první ročníky, nedá se to moc srovnat. Každý rok je turnaj hodně kvalitní, slyšeli jsme, že vítězové jsou snad profesionální tým z Ázerbájdžánu, jejich individuální kvality, technické dovednosti byly na jiném levelu. S Levčou (trenér Patrik Levčík – pozn. red.) jsme si řekli, že musíme hru postavit na defenzivě a podle výsledků je vidět, že jsme moc gólů nedostávali. Hráli jsme z poctivé obrany, z bloku, což se nám dařilo. Takticky jsme tam byli jedni z nejlepších,“ poznamenal Lerch.

Velmi dobře si ve Varšavě vedl i druhý český zástupce. Úřadující šampioni Českého národního poháru z TJ Spoje Praha se po druhém místě v základní skupině B probojovali až mezi nejlepší osmičku, ve čtvrtfinále však podlehli ukrajinskému celku Andezit Chust 1:5. „Jeli jsme tam s tím, že nevíme co čekat, moc lidí od nás na Lize mistrů nebylo. Po postupu ze skupiny nám na osmifinále přijeli pomoct kluci, kteří první dva dny nebyli. Bohužel jsme nedošli dál než do čtvrtfinále, mohlo to být ještě o něco lepší,“ zalitoval kapitán pražského výběru Miroslav Verner, který ocenil příjezd čerstvých hráčů. „Měli jsme víc lidi na střídání, mohli jsme si ulevit, byla to pomoc,“ doplnil.

Výsledek čtvrtfinále vypadá jednoznačně, přitom Spoje vedly od sedmé minuty po brance českého reprezentanta Denise Laňky. V jedenácté minutě však Andezit skóre obrátil a v závěru navýšil. „Soupeř byl lepší, potrestal naše chyby. Ne že by nás přehrával, za stavu 1:2 jsme furt tlačili, ale rozhodl podle mě třetí gól, to nás úplně zlomilo. Do té doby jsme měli i navrch, ale vychytal nás jejich gólman, chytal skvěle. Kdybychom v první půli vše proměnili, mohlo to být 5:1, nebo 6:1 pro nás a ani by se nikdo nedivil,“ hlesl Verner.

Ligu mistrů okusil český reprezentant poprvé a dojmy si odváží pozitivní. „Organizačně bylo vše super, jediný problém byl snad s autobusem ze hřiště zpátky na hotel, čekali jsme i půl hodiny, ale to je jediná špatná zkušenost. Úroveň Ligy mistrů je rozhodně někde jinde než třeba v první Hanspaulské lize. Hraje se hodně takticky, s gólmanem, zodpovědněji, hra je víc svázaná,“ srovnával Verner.