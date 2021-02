Nováček FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY totiž vkročí do jarních bojů o záchranu s osmi novými tvářemi. „Dovedu si představit ještě vylepšení na jednom či dvou postech, ale udělalo se maximum pro to, aby se kádr změnil ve prospěch rychlosti, agresivity a střílení branek,“ uvedl po konci přestupového období Pulpit.

Blanenský celek v zimní přestávce vsadil především na mládí. Vždyť v průměru jeho nové posily jen lehce přesáhly hranici dvaadvaceti let. Nejstarším z nich je brzy jedenatřicetiletý útočník Tomáš Machálek, který do Blanska přestoupil z Líšně.

Změny v Blansku:

příchody v zimním období:

brankář František Chmiel (Baník Ostrava) – 23 let

obránce Jakub Černín (Zbrojovka Brno) – 22 let

záložník Marek Mach (Zbrojovka Brno) – 20 let

záložník Kablan Davy Ngoma (Francie) – 25 let

útočník Tomáš Kepl (Viktoria Plzeň) – 20 let

útočník Claude Lhotecký (Zbrojovka Brno) – 19 let

útočník Tomáš Machálek (Líšeň) – 30 let

útočník Martin Vlachovský (Karviná) – 20 let

odchody v zimním období:

obránce Dominik Šustr (ukončena smlouva) – 24 let

záložník Lukáš Kania (přestup do Opavy) – 23 let

záložník Haris Harba (Bylis Ballsh, Albánie) – 32 let

záložník Daniel Přerovský (přestup do Rosic) – 28 let

útočník Jakub Šašinka (konec hostování z Baníku Ostrava) – 25 let

útočník Martin Holek (přestup do Hodonína) – 32 let

Naopak blanenský kádr opustili fotbalisté s prvoligovými zkušenostmi jako Haris Harba, Daniel Přerovský a Martin Holek. „Na podzim tady bylo moc hráčů, kteří měli velká fotbalová jména a hodně zkušeností. První část sezony pak ukázala, že to až tak správná a šťastná cesta nebyla,“ poznamenal Pulpit.

Odchodů z kádru může být před prvním soutěžním utkání jarní části, které Blansko odehraje 6. března doma s Třincem, ještě víc. „Z kádru odešli zkušení hráči, kteří i kdyby chodili na hřiště jen na pár minut, určitě by hře dali myšlenku. Blansko se ale rozhodlo jinak a věří, že se jim s mladými kluky záchrana povede,“ podotkl bývalý prvoligový obránce a fotbalový expert Jan Trousil.

Jihomoravský celek ve dvanácti druholigových utkáních nasbíral devět bodů. Před sestupovým místem drží jen jednobodový náskok. „Uvědomujeme si, že máme jen devět bodů a musíme hrát tak, abychom měli šanci v každém utkání uspět a bodovat naplno. Nemůžeme si vybírat, jakým stylem hrát, musí to být hlavně účelné,“ poznamenal Pulpit.

Ten má za sebou v nejvyšší české soutěži jako hlavní kouč pětašedesát utkání na lavičce Olomouce, Žižkova, Ostravy a Příbrami. „Pan Pulpit je trenér, který prošel ligovými mančafty, všichni jeho styl znají, obdivuje Itálii. Určitě chce mít kvalitní defenzivu,“ zmínil Trousil.

Přesto se Blansko při doplnění kádru zaměřilo hlavně na ofenzivní řady. Na podzim totiž vstřelilo třináct branek a útočníci se postarali jen o pět z nich. Navíc čtyřgólový Filip Žák není čistokrevný forvard. „Od útočníka se očekávají góly, když je nedává, jeho přínos není takový, jaký se předpokládá,“ líčil Pulpit.

Do tabulky střelců by nyní měli výrazněji promluvit kromě Machálka i dvacetiletý Tomáš Kepl z Plzně nebo devatenáctiletý Claude Lhotecký ze Zbrojovky Brno. „Ten je dravý a mladý, k tomu Tomáš Machálek je rychlostní typ a když se dostane do šance, umí ji proměnit. Určitě Blansku můžou pomoct,“ pravil Trousil a dodal: „V tomhle postavení v tabulce ale nebude hrát zápasy tak, aby předvádělo nějaké přestřelky. Musí mít kvalitní defenzivu a z ní vycházet do rychlých protiútoků, proto ukázalo na rychlostní typy.“