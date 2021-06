Finále Superligy malého fotbalu mužů

Brno – Jihlava 5:3 (2:1) po prodloužení

Branky: Tomáš Pospiš 2, Tadeáš Zezula, Patrik Levčík, Jakub Dobšíček – Daniel Kavka 2, Radim Šuta

Až prodloužení rozhodlo finálový souboj mužské kategorie Superligy malého fotbalu. Brno nakonec zdolalo Jihlavu 5:3 a potřetí v řadě získalo mistrovský titul. „Vyhrát Superfinále je cennější v tom, že titul získáme přímo na hřišti, emoce jsou jiné. Finále bylo napínavé až do konce, o to víc si to člověk užije,“ uvedl brněnský obránce Tadeáš Zezula.

Jihlava ovšem srdnatě vzdorovala, v závěru normální hrací doby vyrovnal Radim Šuta na 3:3 a poslal duel do prodloužení. „Myslím, že jsme to odmakali a nemáme se za co stydět. Pro nás je úspěch, že jsme druzí, je to náš nejlepší výsledek v Superlize a jsme za to určitě rádi. Finále nás teď mrzí, ale nedá se nic dělat, takový je život a jde se dál. Druhé místo je taky hezké,“ řekl jihlavský forvard Daniel Kavka.

Rozhodující gól v prodloužení vstřelil brněnský kapitán Tomáš Pospiš. „Byl to asi nejtěžší zápas, co jsme s Jihlavou hráli, ale o tom je finále, sešly se v něm nejlepší kádry a úroveň tomu odpovídala. Když Jihlava vyrovnala před koncem, říkali jsme si, že se hraje dvakrát pět minut v prodloužení a síly na to máme, že to musíme zlomit. Myslím, že jsme byli lepší, víc jsme titul chtěli a měli i víc štěstíčka. Věřili jsme, že to urveme, když vyhráli mladí, museli jsme taky,“ prohlásil Zezula.

Jihlava si po vyrovnání taky na prodloužení věřila, jenže dostala v něm dvě branky. „Bylo to vyrovnané utkání. Myslím, že druhou půlku jsme byli lepší, zatlačili jsme Brno a když jsme dali na 3:3, tak jsem věřil, že to zvládneme. Pak si necháme dát zbytečný hloupý gól. To je fotbal a myslím, že se nemáme za co stydět,“ uvedl Kavka, který vstřelil ve finále dva góly. „Už to tak neprožívám, raději bych vyměnil branky za to, že bychom vyhráli,“ dodal.

Zápas o 3. místo v Superlize malého fotbalu mužů

Blanensko – Most 11:3 (4:1)

Branky: Pavel Kucharčuk 3, Ondřej Paděra 3, Jan Koudelka 2, Jan Minx 2, Roman Hlaváček – Albert Koštůr, Ladislav Kešner, Daniel Kasal

Jednoznačně skončil duel o třetí místo v mužské Superlize malého fotbalu, v němž Blanensko rozstřílelo Most 11:3. „Je to určitě dobrá útěcha, i když finále by bylo lepší. Mrzí nás první zápas, určitě jsme však motivaci nepotřebovali hledat, pořád jsme chtěli být třetí. Kolem pátého šestého gólu už asi Most hrát nechtěl, byl odevzdanější a šlo to jednodušeji,“ popsal duel blanenský útočník Pavel Kucharčuk.

Na jediného zástupce západní skupiny Superligy malého fotbalu tak zbyla nepopulární čtvrtá příčka. „Blanensko zaslouženě vyhrálo, drželo balon a dostali jsme hloupé góly. Prohrávali jsme od první minuty, museli jsme hrát na velké riziko a neměli jsme psychické ani fyzické síly, abychom s tím něco udělali. Chtěli jsme se umístit aspoň do třetího místa, i když pro nás už byl úspěch postup do Superfinále. Bohužel se nám nepodařilo udělat výsledky, nebyli jsme v top sestavě, jakou jsme schopní složit. Ostatní mančafty byly lepší, to musíme uznat,“ hlesl zkušený mostecký útočník Martin Boček.

Finále Superligy do 23 let

Brno – Příbram 7:1 (2:1)

Branky: Tarik Lukšija 2, Petr Slováček 2, Dominik Moučka 2, Michal Tofl – Daniel Vyšín

Také finálový duel kategorie do 23 let patřil v Boskovicích Brnu, mladíci z jihomoravské metropole přejeli Příbram 7:1. „Vítězství přináší vždycky krásný pocit, výhra je sladká a vážím si jí. Když jsme ve finále vyrovnali, nastartovalo nás to a od té doby jsme byli lepší, šli jsme si za vítězstvím,“ prohlásil brněnský útočník Dominik Moučka.

Mistr světa do 21 let z Prahy usiluje o nominaci na světový šampionát do 23 let, který v srpnu hostí ukrajinský Kyjev. „Určitě to sleduje každý, kdo se v malém fotbalu pohybuje. Uvidíme, třeba dojde pozvánka,“ dodal Moučka.

Příbram se po přestávce sesypala a obdržela pět branek. „Brno hrálo líp, víc bojovalo, nám se nedařilo, kazili jsme zbytečné balony. Dostali jsme zbytečný gól na 1:2, ten nás asi zlomil. Chtěli jsme vyhrát, nedá se nic dělat,“ soukal ze sebe příbramský záložník Josef Čížek.

Zápas o 3. místo v Superlize do 23 let

Staropramen Praha – Olomouc 3:1 (0:0)

Branky: Vojtěch Krupička, Tomáš Jelínek, Tomáš Mařík – Michal Galus

Bronzovou medaili v Superlize do 23 let získala Praha, která porazila Olomouc 3:1. „Samozřejmě si medaile ceníme, je to první ročník a jsme moc rádi, že jsme placku nakonec urvali. Sice jsme měli vyšší ambice, ale nevyšli jsme jako vítězný tým ze semifinále. Brno ovšem vyhrálo zaslouženě, bylo o chlup lepší. Do zápasu s Olomoucí jsme se zlepšili a jsme moc rádi, že jsme se rozloučili s turnajem vítězstvím,“ popsal pražský kapitán Tomáš Mařík.

I jeho jméno se skloňuje v nominaci na mistrovství světa do 23 let. „Samozřejmě to vnímáme všichni, koho se širší nominace týká, byla to velká motivace pro nás všechny, kdo o tohle bojují. Myslím, že my Pražáci jsme nakonec řekli, že do nominace patříme a budeme se těšit, pokud se na šampionát dostaneme,“ doplnil Mařík.

Hanáci ztratili bronzové medaile ve druhé půli. „Rozhodly standardky, které jsme si špatně pohlídali. Myslím, že jsme hráli stoprocentně líp než v semifinále, ale dva góly jsme dostali z rohu a ve třetím si nás hráč trochu vychutnal,“ řekl olomoucký fotbalista Michal Galus a poukázal na individuální akci Maříka.

Olomouc sice hrála power play, ale nedařilo se jí překonat pražský obranný val. „Když je deset lidí na pět krát pět metrů, není místo na střelu. Nemáme to ani natrénováno a fakt tam nebylo místo. Měli jsme pokyny střílet, ale nešlo to,“ dodal olomoucký hráč.