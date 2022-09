Penalta už ve třetí minutě. Zbrojovka doma prohrála s Bohemians

Neúspěch v boji o zlato ovšem vehnal mezi jeho svěřence motivaci, kterou by v případě úspěchu patrně postrádali. „Napřed v nás samozřejmě na závěrečné přímo po Superfinále převládalo obrovské zklamání, dvě hodiny byl smutek, ale následně jsme druhé místo vyhodnotili jako výborné. Paradoxně to, že jsme titul o malý kousek nezískali, nás může posunout dál. Myslím si totiž, že část užšího kádru, se kterým celou dobu spolupracuji, by při výhře ve finále už dál ani nepokračovala, nebo ne tak naplno. Většina kluků byla před šesti lety ve věku třiadvaceti až pětadvaceti let, ale teď je borcům kolem třicítky, mají rodiny, jedno nebo dvě děti. Po získání pátého titulu a čtvrtého v řadě by někteří těžko hledali pro domácí soutěž motivaci proč pokračovat dál… Ale když jsme ve finále padli, opravdu všichni na závěrečné řekli, že budou pokračovat dál a zamakají na tom, abychom měli na konci sezony opět možnost se o titul v Superfinále porvat,“ objasnil Táborský.

Takže z loňského brněnského kádru neskončil nikdo. „To mě velmi těší. Jsme s klukama dohromady už sedmý rok, v úvodním ročníku Superligy jsem ještě mužstvo nevedl. Přišel jsem k mančaftu až od druhé sezony a soustavně pracujeme na tom, abychom se stále zlepšovali, ale hlavně se na sebe těšili, aby byla dobrá partička a každý se ve svých časových možnostech, které má, malému fotbalu věnoval naplno. Abychom se všichni po sezoně na sebe mohli podívat a říct si, že jsme makali naplno, ať v podstatě dopadla jakkoli. Zatím se nám celou dobu daří i výsledkově, každý ročník jsme zakončili na bedně. Čtyři tituly, jedno druhé a jedno třetí místo to potvrzují,“ poznamenal Táborský.

Naopak opět zabuduje talentované mladíky z široké brněnské líhně. „Pro další ročník budu opět zapracovávat nové, mladé hráče, ať už z kádru úspěšné třiadvacítky, která ve dvou ročnících získala v Superfinále zlato a stříbro, nebo talenty z klubů brněnských soutěží. Měli jsme několik krátkých tréninků a záleží jen na nových hráčích, jak se k tomu postaví a poperou se o místo v užším kádru, nebo přímo o sestavu při superligových špílech,“ sdělil brněnský trenér.

O ambicích Vikingů ovšem nikdo nepochybuje. „Jasně, vrátit titul do Brna je cíl, ale jestli se nám to podaří, uvidíme po sezoně. Plánovat titul se samozřejmě nedá. Dá se však naplánovat, co pro to, abychom uspěli, musíme udělat, jak se tomu věnovat, co odtrénovat… Každý ročník, a to hlavně zvyšující se úrovní ostatních mužstev i vzhledem k nevyzpytatelnosti zápasů play-off, je stále těžší a těžší. V tom je právě krása toho být úspěšný,“ pravil Táborský.

V úvodním utkání se Brno pokusí stejně jako loni potrápit Mocní kačeři z Olomouce. Takřka přesně před rokem Hanáci na jihu Moravy zaskočili favorita a v poločase vedli o tři branky. Domácí však po přestávce zabrali a nakonec zvítězili 5:4 po pokutových kopech. „Těšíme se tak asi jako každý rok a jsme plní očekávání,“ pronesl olomoucký trenér Tomáš Zeman, taktiku ovšem neprozradil. „Recepty patří do kuchařky a prodává se to pak za peníze,“ doplnil v dobrém rozmaru.

Za největší favority soutěže považuje právě Brno a obhájce titulu Hanspaulku Praha. „Mezi elity se nelze dostat přes noc a tyto dva týmy mají kvalitu. Když někteří hráči nemohou, stále mají kam sáhnout,“ upozornil.

Hanáci v posledním play-off vypadli ve čtvrtfinálovém dvojutkání právě s Pražany. Letos chtějí zase o krok dál. „Pro Mighty Ducks jsou cíle vytyčené vždy výše, v loňské sezoně k tomu chybělo lépe zvládat koncovky dobře rozehraných zápasů,“ řekl trenér.

Do nové sezony však jde Olomouc bez dvou důležitých fotbalistů. „Superligovou kariéru ukončili z vlastní vůle dlouholetá opora v brance Olomouce Jaroslav Běhalík a kapitán posledních let Jan Tögel. Oba převážně z rodinných a také pracovních důvodů,“ vysvětlil.

Mladí hráči ovšem v loňském ročníku prokazovali vzrůstající výkonnost, na což hodlají na Hané navázat. „Osa týmu už se nějakou dobu nemění, takže kluci jsou na sebe na hřišti zvyklí. Budeme muset zapracovat některé nové tváře,“ dodal Zeman.