Krátce před koncem první půle přišla jediná komplikace pro brněnského favorita, když Pardubice snížily, ale od té doby už domácí obhájce titulu v Superlize malého fotbalu dominoval. Brno ve třetím kole východní skupiny smetlo Pardubice 8:2.

Brno (v bílém David Macko) zvítězilo nad Pardubicemi 8:2. | Foto: Petr Nečas

Ta komplikace přišla za stavu 2:0, které Brnu zajistili Dominik Havlín s Davidem Preslem. Ve 24. minutě totiž snížil David Formáček. „Udělali jsme chybu, kdy jsme soupeře poslali do brejku a korigoval na 1:2, ale nebylo to pro nás něco, co bychom nezvládali. Vypořádali jsme se s tím dobře, přidali jsme do poločasu jeden gól a celé utkání jsme většinou měli pod kontrolou,“ uvedl útočník Havlín.