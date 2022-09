Royal Flush v play-off třikrát absolvoval penaltový rozstřel. V osmifinále zdolal HNH Klausenburg z rumunské Kluže, po remíze 3:3 ovládl penaltový rozstřel 2:1. Pak v české bitvě vyřadil Kafki Olomouc, po remíze 4:4 následoval penaltový triumf 4:3. „V osmifinále jsme minutu padesát před koncem prohrávali 1:3 a dotáhli to, s Kafkami jsme prohrávali dokonce 1:4 třináct minut před koncem. Pro nás už bylo takové vítězství, že jsme srovnali, psychicky jsme pak byli tak nahoře, že jsme si ani nepřipouštěli vypadnutí na penalty. Měli jsme velkou psychologickou výhodu nad soupeřem, který byl spíš zlomený,“ přemítal brněnský univerzál.

Jeho týmu rozstřel nevyšel až v semifinále, po bezbrankové remíze se z výhry 3:2 na pokutové kopy radoval rumunský celek Energi Friends Sighisoara. „Všichni to víceméně bereme tak, že jsme si štěstí vybrali v osmifinále a čtvrtfinále. Kdybychom v semifinále potřetí v řadě zvládli penalty na postup, už bychom chtěli moc. Částečně vnímáme zklamání, od finále jsme fakt nebyli daleko, k medaili chyběl kousíček,“ hlesl Trbušek.

Duel o třetí místo ovládl rumunský celek FC Boromir Valcea jasně 5:1. „Už se ukázalo, že jsme hráli celý turnaj jen se třemi hráči na střídání, taky se jednoznačně projevila kvalita Boromiru, který měl třeba třináct lidí. Rozdíl mezi námi už se prostě prohloubil natolik, že jsme nedokázali nic udělat, i když jsme se snažili do toho dát všechno, asi dva góly jsme obdrželi v power play,“ sdělil brněnský kapitán.

Přesto celek Royal Flush předvedl mnohem víc, než se od něj očekávalo. Přitom ze základní skupiny A postupoval až ze čtvrté příčky. „Viděli jsme se úplně poprvé v takové sestavě, někteří hráči se ani neznali osobně. Byli jsme sesbíraní od jižní Moravy z Kyjova až po jižní Čechy z Dačic. Kdyby na nás měl být vypsaný kurz, bylo by to snad 200 na vítězství. Vytěžili jsme z minima maximum,“ uznal Trbušek.

Finále mělo čistě rumunskou účast a celek Energy Friends Sighișoara v něm prohrál s týmem Nova Vita Târgu Mureș 1:3.

Parádní turnaj odehrály také Kafki Olomouc. Ve skupině C obsadily třetí místo a probojovaly se až mezi osm nejlepších mužstev. „Myslím, že časem si řekneme, že to byl úspěch. Jsme druhý nejlepší český tým na turnaji, což je za nás super,“ prohlásil olomoucký hráč Jan Omelka.

Kafkám přitom nescházelo příliš, aby ve čtvrtfinále přešly přes Royal Flush. Jenže ztratily vedení o tři branky a pak neuspěly v pokutových kopech. „Mohlo to být lepší, když jsme ve čtvrtfinále vedli 3:0 a 4:1, pak už to bylo na penalty, které jsou o štěstí,“ hlesl Omelka.

OLOMOUC PROTI OSTRAVĚ

V osmifinále olomoucký celek vyřadil dalšího českého zástupce, když porazil Ostravský Zábřeh 3:1. „Říkali jsme si s klukama z Ostravy a z Brna, jak je škoda, že jsme se potkali v pavouku. Bohužel tak to bylo dané, kdo skončí třetí ve skupině jde na druhého ze druhé skupiny, takže jsme šli na Ostravu,“ pravil olomoucký hráč.

Ostravský Zábřeh měl o něco větší ambice, než je postup mezi nejlepších šestnáct celků v Maďarsku. „Chtěli jsme určitě víc, minimálně do top čtyř. Vypadli jsme bohužel s český týmem, ale aspoň někdo z nás šel dál. Los to takhle nastavil, těžko říct, zda bychom přes jiný celek prošli, kvalitu tam měly všechny týmy a v play-off už to může být o jednom gólu. V osmifinále jsme udělali dvě chyby, obdrželi jsme dva góly a bylo po zápase,“ pronesl ostravský hráč Jakub Schmutz.

Ve skupině D přitom Zábřeh obsadil druhou příčku za Boromirem. „Ten nakonec skončil třetí a byl to nejtěžší soupeř na začátek, prohráli jsme 1:4 zaslouženě. Dva zápasy jsme vyhráli přesvědčivě a remizovali s Maďary, což jsme taky mohli vyhrát,“ uvažoval Schmutz.

Jenže v osmifinále ostravský tým podlehl Kafkám 1:3. „Prohrávali jsme 0:1, pak jsme vyrovnali, když se gólman trefil zpoza půlky a spadlo to tam se štěstím. Potom jsme hráli s gólmanem venku z brány, jenže přišla přihrávka na střed, špatné zpracování a borec se trefil z jednoho doteku do prázdné. Třetí gól padl přes celé hřiště od gólmana, podskočili jsme souboj, náš brankář to nečekal a zapadlo to k tyčce. Olomouc to pak zavřela, dobře bránila a bylo to už těžké. Góly jsme dostali po našich chybách,“ uznal ostravský hráč.

Největší šance z českých mužstev se dávaly nabité soupisce BKMK Brno. V základní skupině B ovšem skončilo třetí a vypadlo už v osmifinále. „Vystoupení v Maďarsku nemůžu hodnotit kladně. Sice to byly pro mě nové zkušenosti, ale měli jsme nastavené v hlavě, ze jdeme vyhrát. První zápas ve skupině se nám nepovedl, nechytili jsme začátek utkání a dostali rychle gól. Do druhého utkání jsme nastoupili úplně jinak a vyhráli 11:3. Další zápas jsme zvládli a zajistili si postup ze skupiny. V posledním utkání jsme prohráli se slovenským týmem, kde jsme měli trosku smůlu, protože každou naši střelu soupeři zablokovali nebo se odrazila přímo k nim a byl brejk,“ komentoval výkony BKMK brněnský obránce Tomáš Zeman.

V osmifinále narazili Jihomoravané na černohorské mužstvo AKMF Stupovi a prohráli 1:3. „Černohorci výborně bránili v bloku a spoustu nástřelů z krajních pozic nám zblokovali, hráli hodně důrazně až agresivně, což nám dělalo problémy. Dostali jsme gól na 0:1, do druhého poločasu jsme šli s tím, že nemůžeme dostat na 0:2, ale po třech čtyřech minutách druhé půle jsme inkasovali. Otevřeli jsme hru a začali hrát power play, měli jsme několik nástřelů z boku, jenže nic tam nepadlo. V závěru jsme obdrželi třetí gól do prázdné brány, pak jsme sice snížili na 1:3, ale na víc jsme se už bohužel nezmohli,“ litoval brněnský zadák.

Jak už bývá zvykem, mezinárodní konfrontace přináší také vypjaté situace, které provázely duely play-off. „Od začátku utkání tam byly velmi tvrdé souboje a střety, emočně šlo o náročné utkání, protože fair play hráčům z Černé Hory nic neříkalo. Rozehrávalo se stylem, že nahrajete míč soupeři a on ho vrátí, jenže po inkasovaném gólu jsme rozehrávali a Černohorci dost utáhli až takovou polostřelu na našeho brankáře, potom byly emoce na místě. Bohužel jsme utkání nezvládli a vypadli v osmifinale, takže jsme zklamaní,“ pravil Zeman.

České výsledky na EMF EUROCUP

Základní skupina A: Energy Friends Sighișoara – Royal Flush Brno 2:2, Royal Flush Brno - Virgin Pulse Tuzla 2:6, Royal Flush Brno - Ankier Niedrzwica 4:2, Royal Flush Brno – AKMF Stupovi 4:4

Základní skupina B: HNH Klausenburg Kluž – BKMK Brno 5:1, BKMK Brno – Farao Butor Nyíregyháza 11:3, BKMK Brno – Ben Dor Nesher 5:2, BKMK Brno – To-Day Hydokres Prešov 1:4

Základní skupina C: Nova Vita Târgu Mureș – RK Kafki Olomouc 5:2, RK Kafki Olomouc – Fekcentrum 1:1, RK Kafki Olomouc – Kamenica Fun Cup Plovdiv 9:2, RK Kafki Olomouc – KS Browarek Varšava 1:3

Základní skupina D: FC Boromir Râmnicu Vâlcea – Ostravský Zábřeh 4:1, Ostravský Zábřeh – Valter-Grbavci 5:1, Ostravský Zábřeh – Szilasi Es Baratai Budapešť 1:1, Ostravský Zábřeh – West Ham Altamura 8:1

Osmifinále: RK Kafki Olomouc – Ostravský Zábřeh 3:1, Royal Flush Brno – HNH Klausenburg Kluž 3:3, na penalty 2:1, AKMF Stupovi – BKMK Brno 3:1

Čtvrtfinále: Royal Flush Brno – RK Kafki Olomouc 4:4, na penalty 4:3

Semifinále: Energy Friends Sighișoara – Royal Flush Brno 0:0, na penalty 3:2, Nova Vita Târgu Mureș – FC Boromir Râmnicu Vâlcea 1:1, na penalty 4:3

O 3. místo: Royal Flush Brno – FC Boromir Râmnicu Vâlcea 1:5

Finále: Energy Friends Sighișoara – Nova Vita Târgu Mureș 1:3