Brno jako jediné z lépe postavených celků v tabulkách uspělo v úvodním utkání čtvrtfinále Superligy malého fotbalu na venkovním trávníku. Obhájce titulu zvítězil 5:3 v Příbrami. „Ten zápas je pryč. Máme výhru, ale nemůžeme v odvetě spoléhat na remízu, byť nám stačí. Jsme doma a bereme roli favorita. Jako obhájce chceme postoupit, za nic se neschováváme a půjdeme do toho naplno. Připravíme se co nejlépe a vyberu i hráče, kteří minule nemohli, aby všichni dostali šanci. Je to o konkurenci a nebude hrát někdo, komu se minule nedařilo, místo něj nastoupí jiný, kdo se poctivě připravuje,“ řekl brněnský trenér Zdeněk Táborský.

Odveta přijde na řadu v sobotu v šest hodin večer. Příbram dokázala na domácím trávníku srovnat, favorizovaní Jihomoravané odskočili až v posledních šesti minutách zásluhou dvou gólů kapitána Tomáše Pospiše. „Měli jsme na to doma Brno potrápit víc. Škoda že jsme za stavu 3:3 něco neproměnili. Brno hrálo asi nepatrně lépe, ale byli jsme bojovnější, šlo podle mě o pěkný fotbal. Brno z nás mělo v určitých fázích zápasu strach. V odvetě zabojujeme, nic jiného nám nezbývá. Nemáme o co přijít, můžeme opravdu překvapit. Nemyslím, že by nás Brňané podcenili, ani teď nás nepocení. Věřím, že je potrápíme a také v zázrak,“ vzkázal příbramský trenér Michael Kvasnica.

Brněnský kouč uznal, že jeho svěřenci nepředvedli dominantní výkon, dlouhá herní pauza se na všech podepsala. „Fungovali jsme srdcem a vůlí, ale s malým fotbalem to nemělo moc společného ani z naší strany. Dlouho jsme nehráli, sezona se rozsypala, kluci řeší zaměstnání a existenční starosti, nemají čas trénovat, takže připravit takové mužstvo je složitější. Nám však bylo jedno, jakým stylem hrajeme, šlo nám o to dát do utkání srdce a zvládnout ho. Z naší strany to bylo herně rozpačité, chyběla lehkost, ale výkon nehodnotím, vyhráli jsme a beru jen výsledek. Do Příbrami jsme jeli ve větším množství hráčů, se třemi brankáři, chtěli u toho být i někteří zranění. Doma se chceme prosadit svojí hrou, v Příbrami jsme žádnou neměli, byla to jen bojovnost z obou stran, ale rozdali jsme si to na férovku,“ poznamenal brněnský trenér.

Plán Příbrami v Brně je jasný. Pokud v odvetě uspějí Středočeši, půjde čtvrtfinále do prodloužení a případně do penaltového rozstřelu. „Spíš budeme čekat, s čím na nás Brno vyrukuje. Stačí nám jeden gól, i když se v soutěži nestává, že by zápas skončil výsledkem 1:0. Asi se nebudeme hnát nikam dopředu, zachováme se podle toho, s čím na nás nastoupí domácí,“ přiblížil Kvasnica.

Místo tradičního domácího trávníku v areálu Vysokého učení technického Pod Palackého vrchem Brňané přivítají Příbram v nově zrekonstruovaném areálu Tréninkového centra mládeže Zbrojovky Brno ve Sladovnické ulici 16 v Brněnských Ivanovicích. „Na VUT jsme si za tu dobu odvykli, při Superlize do třiadvaceti let tam klukům balon hodně skákal. Když tam hrajete pravidelně, je to dobré hřiště, ale pak přijdou na lepší a zjistí, že míč dost skáče. Naslouchám svému mužstvu a od toho jsem trenér, abych pro něj udělal nadstavbu a zajistil jiné hřiště. Je to v zájmu malého fotbalu, protože balon patří na zem a ne aby hráči přemýšleli, jak ho zpracují. Je to technická hra a v Brněnských Ivanovicích je krásný areál. Když uspějeme, možná tam zůstaneme i na další sezonu,“ uvažoval Táborský.