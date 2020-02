V sobotu jste si po prohře 1:4 s rakouským Mattersburgem připsali první nezdar v přípravě. Jak náročné utkání máte za sebou?

Určitě náročné. Hráli jsme proti velmi kvalitnímu prvoligovému týmu. Navíc po dlouhé době na přírodní trávě. Z naší strany tam bylo hodně nepřesností. Ne, že by nás soupeř úplně přehrával, ale po hrubých chybách jsme zbytečně dostali několik branek.

Projevilo se, že pro soupeře šlo o generálku na ligu, zatímco vy jste v hlavní fázi přípravy?

Určitě, soupeř je mnohem dál. My ještě nabíráme kondici, on už před startem ligy najel na herní stránku. Navíc byl na soustředění v Portugalsku, takže je rozehranější. O několik kroků napřed.

Mattersburg je v rakouské lize sice předposlední, pořád jde ale o nejvyšší soutěž. Šlo to znát?

Určitě. Šlo o kvalitního soupeře, který má v týmu šikovné a technické kluky. Je super, že jsme si mohli zahrát proti tak kvalitnímu mančaftu.

Po Zlínu šlo o dalšího prvoligového soupeře, se kterým jste v přípravě poměřili síly. Máte takové zápasy radši, než s týmy z nižších soutěží?

Za mě jsou rozhodně lepší. Člověk se proti nim chce ukázat, má větší motivaci. Chce se vyrovnat klukům, co hrají první ligu.

Po podzimu se v Líšni značně obměnil kádr. Jak si na hřišti zvykáte na nové spoluhráče?

Řez do kádru byl hodně velký. Pomalu si to všechno sedá. Doteď jsme něco odběhali a pomalu najedeme na herní stránku a taktické věci. Musíme si vyříkat chyby ze sobotního zápasu a dál trénovat, aby se neopakovaly.

Mužstvo posílil váš bývalý spoluhráč z Vyškova Marek Matocha. Přivítal jste ho v kabině?

Jasně. Moc mu to přeju a jsem rád, že si ke druhé lize taky čichne. Je to šikovný mladý fotbalista, má všechno před sebou. Je jen na něm, jak se šance chopí.

Ještě před koncem podzimu nahradil trenéra Miloslava Machálka, který vás přivedl z Vyškova, kouč Milan Valachovič. Změnilo se pro vás něco s jeho příchodem?

Nezměnilo se vůbec nic. U žádného trenéra není nic zadarmo. Hráč musí prokázat kvalitu a přesvědčit, že do týmu patří. Pracovat neustále na sto procent a ukázat, že si zaslouží místo v základní sestavě.

Dává vám nový trenér v přípravě zabrat?

Je toho hodně, ale vesměs na hřišti. Hodně běháme s míčem, což je super. Každý trenér má svoje metody, které preferuje. Zimní příprava je vždycky těžká, ale je potřeba makat, ať máme na jaře naběháno.

Na podzim jste pod trenérem Machálkem hrál stopera, dokážete však nastoupit na různých postech. Kam vás staví nový kouč Valachovič?

Spíš na beka, ale záleží na tom, jaké budeme hrát rozestavení. Pod trenérem Machálkem to bylo 3-5-2, kde jsem nastupoval právě na stoperovi. Teď jsme hráli variantu 4-1-4-1 a nastupoval jsem jako pravý obránce. Zkoušíme různá rozestavení, ať jsme variabilnější. Uvidíme, na jakou variantu trenér ukáže. Ať už nastoupím kdekoli, budu se snažit předvést stoprocentní výkon.

V přípravě jste před sobotním duelem vynechal dva zápasy. Omezilo vás zranění?

Měl jsem z tréninku lehce podvrtnutý kotník, tak jsme se s trenérem domluvili, že utkání s Blanskem vynechám. Pak už jsem naskočil do tréninku, ale trenér mi ještě na utkání s Vrchovinou dal volno. V sobotu už jsem hrál v pohodě bez omezení.

Na podzim jste chyběl pouze v jednom utkání. Vyhlížíte takové zápasové vytížení i pro jarní část?

Byl jsem hodně překvapený, že jsem odehrál tolik zápasů a doufám, že v tom budu pokračovat. Snad si čas na hřišti udržím a trenérovi ukážu, že patřím do základu.

V pátek jste oslavil pětadvacáté narozeniny. Zbyly síly na malou oslavu?

Oslava nebyla, ale je to všechno v plánu. Klukům do kabiny přinesu občerstvení, ale nic velkého to nebude.

Ve středu vás čeká zápas proti Jelgavě, která nastupuje v lotyšské nejvyšší soutěži. Máte rád neznámé soupeře nebo radši hrajete proti těm ověřeným?

Je to pro nás velká výzva. Stejně jako jsem nikdy nehrál proti týmu z rakouské nejvyšší soutěže, tak ani proti lotyšskému týmu. Jsem zvědavý, jakým stylem hrají, co předvedou. Je to další zajímavý soupeř.