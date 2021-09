Odnášíte si ze zkrácené předchozí sezony pozitiva, či negativa?

Jsme rádi, že se sezona, i když dvakrát přerušená, dohrála. A Superfinále v Boskovicích bylo velmi vydařené, za což patří Asociaci malého fotbalu velká pochvala.

Zapracovali jste přes léto na nějakých změnách?

Ne, nezapracovali. Budeme pokračovat v nastoleném trendu, ani nemáme důvod něco měnit.

Budete sázet na ostřílené hráče, nebo představíte i nováčky?

Kádr je konsolidovaný, je v optimálním fotbalovém věku, ale samozřejmě chceme časem zapracovat i hráče z naší úspěšné kategorie do 23 let.

Jaké ambice máte v nadcházejícím ročníku?

Brno musí mít vždy nejvyšší ambice, vždyť jsme dokázali třikrát po sobě a celkem čtyřikrát získat mistrovský titul. O nejvyšší příčky tedy chceme usilovat i v tomto ročníku.

Návrat k původně plánovanému modelu play-off nabídne i semifinále na dvě utkání. Vyhovuje vám to?

Myslím, že by mělo mužstvo mít možnost hrát semifinále na svém hřišti. Ve zkráceném modelu, který byl z časových důvodů použit v červnu, vlastně pouze domácí Blanensko hrálo semifinále doma. Ostatní semifinalisté – my, Jihlava i Most – tuto možnost neměli.

Koho považujete za medailové adepty nové sezony?

Odhaduji to na semifinalisty z Boskovic a k nim bych přidal Prahu.

Po třech titulech v řadě už je Brno nejspíš každému trnem v oku, motivuje vás to?

Motivací je hlavně dělat malý fotbal co nejlépe. A jestli jsme ostatním trnem v oku? To nevím, to je otázka na ty ostatní. (úsměv)