Fotbalisté ČAFC Židenice v létě oslavili postup z městského přeboru do B třídy.Zdroj: ČAFC Židenice

ČAFC ŽIDENICE. Po těžkých časech prožívají žideničtí fotbalisté mnohem lepší období, před novou sezonou postoupili z městského přeboru do B skupiny I. B třídy. A ani v nejnižší krajské soutěži nechtěli být jen do počtu. „Říkáme si, že B třída je pro náš mladý mančaft ideální soutěž, ale třeba do třech let bychom mohli zabojovat o posun do A třídy,“ nastínil před sezonou trenér ČAFC Židenic Marek Pavlík.

Nováčkovi však prvních devět kol vůbec nevyšlo podle plánu. S pouhými pěti body je na předposlední příčce, vyhrál jediné utkání. Přitom začátek sezony něčemu podobnému nenapovídal, Židenice v úvodních čtyřech utkáních padly jedinkrát, na domácím hřišti dokonce deklasovaly Miroslav 6:1.

Jenže pak přišlo kruté zhoršení. Mladý tým táhne sérii pěti proher v řadě, navíc se nejedná o žádné těsné porážky. Čtyřikrát za sebou padl minimálně o tři góly, ve Střelicích schytal dokonce sedmičku. I ve zbývajících podzimních kolech čeká Židenice pořádně těžká práce. Utkají se totiž s celky Šatova i Oslavan, které vládnou tabulce, nejdůležitějším duelem tak může být poslední domácí zápas proti Višňovému, které je tabulkovým sousedem brněnského klubu.