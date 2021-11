Brňané poznali porážku po pětadvaceti utkáních v řadě. „Po zápase jsme chtěli zachovat soudržnost a říkali jsme si, že to je jeden duel, nemohli jsme vyhrávat furt dokola. Je to základní část, v play-off budeme mít o to větší motivaci jim porážku vrátit, když na ně narazíme. Líp se připravíme, budeme víc vyhecovaní, facka není na škodu,“ uvedl brněnský obránce Patrik Levčík.

Pro některé hráče už představovaly brněnské úspěchy něco podobného jako červený hadr pro býka. I to působilo jako vhodná motivace. „Zase tak jsem to nežral, věděl jsem, že jednou to přijde. Jsme rádi, že jsme vyhráli, ale nic to neznamená, ještě zbývají tři zápasy do konce základní části. Rád bych Brno porazil i v play-off, kdybychom se dostali co nejdál. Je super, že jsme vyhráli a přezimujeme první po tak dlouhé době. Když vyhrajeme svoji skupinu, můžeme jít relativně daleko, ale uvidíme, co bude na jaře. Máme to de facto ve svých rukách, ale může se stát všechno,“ pronesl blanenský záložník Jan Koudelka.

Od koho jiného mohla prohra přijít než od Blanenska, které v červnu 2019 naposledy dlouhodobé vládce soutěže zdolalo. Tehdy také v Brně 4:2. „Víme, že jsme sérii táhli hodně dlouho, samozřejmě nás to mrzí, ale říkali jsme si, že jednou k tomu dojde. Když to měl někdo být, tak asi Blanensko. Samozřejmě sílu má i Jihlava, pokud se sleze, ale výsledky nemá tak stabilní. Potýkáme se zraněními, točíme sestavu nějakým způsobem, o to víc teď mákneme,“ slíbil Levčík.

Blanensko poskočilo do čela tabulky východní skupiny Superligy malého fotbalu o bod před Brno a do jarního začátku soutěže už ho nikdo nesesadí. „Byl to poslední zápas a chtěli jsme ho zvládnout, abychom se dostali před něj. Nic jednoduchého to nebylo, Brno má dlouhodobě výborný mančaft, zaslouženě mělo tak dlouhou sérii. Nikdo ho nedokázal porazit, ale hráli jsme dobře,“ sdělil Koudelka.

Brno – Blanensko 2:5 (1:1)

Branky a nahrávky: 29. Klimeš (Cenek), 34. Prokeš (Levčík) – 19. Paděra (Koudelka), 44. Paděra (Rus), 50. Paděra (Rus), 59. Koudelka, 60. Koudelka (Klimeš). Rozhodčí: Pfeifer – Sýkora. ŽK: Macko, Zrzavý, Cenek – Koudelka. Diváci: 20.

Brno: Dominik Kunický (Lukáš Zrzavý „C“) – Čeněk Cenek, Bohumír Doubravský, Jan Hloch, Milan Klimeš, Patrik Levčík, David Macko, Lukáš Matyska, David Presl, Tomáš Prokeš, Tadeáš Zezula.

Blanensko: Jakub Klimeš (David Novotný) – Ondřej Paděra (C), Pavel Kucharčuk, Filip Studený, Zdeněk Fládr, Jan Koudelka, Aleš Rus, Roman Hlaváček, Radim Muzikant.

Úvod utkání v Tréninkovém centru mládeže v Brněnských Ivanovicích vyšel lépe hostům, když v devatenácté minutě otevřel skóre Ondřej Paděra. Krátce před přestávkou ovšem srovnal Milan Klimeš. „Blanensko vstoupilo do zápasu líp, mělo šance. Věděli jsem, v čem jsou jeho hráči hodně dobří, tedy v brejcích, přesto jsme po našem rohu obdrželi gól na 0:1 po klasické akci, kdy to Koudelka odtáhl po lajně a nahrál na zadní Paděcovi, který dával do prázdné. Naštěstí jsme se z toho otřepali a do poločasu srovnali. Myslím, že jsme pak měli víc ze hry a byli lepší, nebezpečnější,“ přemítal brněnský zadák.

Čtyři minuty po přestávce poslal domácí do vedení Tomáš Prokeš, jenže za deset minut srovnal opět Paděra. „Hosté nás začali presovat a gól na 2:2 byl nešťastný. Upozorňoval jsem kluky, že se budou snažit vyzobávat nahrávky ze stran a kdo jiný než já se k tomu připletl. Jak nás napadali, běžel jsem na pomoc Kuňovi (gólman Dominik Kunický – pozn. red.), abychom vyjeli, jenže se mi střetly myšlenky a ztratil jsem koordinaci v nejhorším místě. Na středu jsem zapackoval, hodil pár kotrmelců a byl jako na centrifuze, samá ruka, samá noha. Míč se odrazil k nim a dohráli to. Gól byl hodně nešťastný, smůla, ale beru ho samozřejmě na sebe,“ kál se český reprezentant Levčík.

Do vedení pak mohlo jít zase Brno, místo toho se deset minut před koncem do trháku dostalo Blanensko. Hattrick zkompletoval Paděra. „Mohli jsme vyrovnat, ale neproměnili jsme jasnou šanci, ze které jsme dali jen tyčku. Byla to smolná situace, pak jsme zkoušeli power play a obdrželi jsme další branky,“ litoval brněnský hráč.

V posledních dvou minutách pojistil blanenské vítězství dvěma góly Koudelka. „Jak jsme vyrovnali na 2:2, věřil jsem, že strhneme zápas na svoji stranu, jenže Brno má pořád kvalitní tým a hráče. Myslím, že utkání mělo velké tempo, hrálo se nahoru dolů, šance se rodily na obou stranách, měli jsme relativně štěstí a zápas překlopili. Dobře jsme bránili a gólem do prázdné přes celé hřiště na 4:2 se to zlomilo,“ popsal mistr světa i Evropy Koudelka.

Blanensko vrátilo jihomoravskému rivalovi porážku z úvodu ročníku, kdy na svém hřišti podlehlo Brnu rovněž 2:5. Od té doby jen vítězí a soutěži vládne s velmi ofenzivním skóre 50:28. „Celou sezonu se scházíme ve stejných lidech, což je rozhodně vidět na výsledcích. Když měníme hráče, tak jen jednoho nebo dva, pokaždé někdo nemůže, ale většinou máme stejnou sestavu. Jsme sehraní podobně jako Brno, které už čtvrtou sezonu po sobě hraje ve stejných lidech, proto je tak úspěšné,“ podotkl Koudelka.

Obhájcům titulu některé výrazné osobnosti scházely, například forvard Tomáš Pospiš nebo zadák Stanislav Lerch. „Ve druhém poločase jsme cítili lehčí nervozitu, po mé chybě jsme neměli lehkost, což může být tím, že chybí třeba zraněný Pospec. Je to tahoun a kapitán, který v těžkých situacích, kdy se nám nedaří fotbalově, zrovna dá gól. Při power play nám zase scházel Staňa, který ji má zmáklou, ke konci šlo vidět, že jsme řešení měli zbrklejší než obvykle,“ líčil brněnský obránce, také mistr světa i Evropy v malém fotbale.