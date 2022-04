A tak stejně jako v loňské sezoně půjde z vedoucí příčky východní skupiny do čtvrtfinále play-off díky lepšímu skóre Brno. „Na soupeře se nedíváme, chtěli jsme dohrát základní část nejlépe, jak dokážeme, to se nám povedlo. Blanensko mělo štěstí už minulý týden v Ostravě, kdy až v poslední minutě vstřelilo gól na 6:5, ale nebudu lhát, když povím, že nám to všem udělalo radost. Řekli jsme si, že zápas chceme odehrát fakt dobře, abychom do čtvrtfinále vstoupili se zdravým sebevědomím a v herní pohodě. Utkání s Ostravou nám sedlo, dalo se na to koukat, měli jsme krásné akce a do čtvrtfinále jdeme v lepším rozpoložení,“ uvedl brněnský obránce David Macko.