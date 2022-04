Jihomoravané po vítězství poskočili do čela tabulky dva body před blanenského rivala, Jihlava už skončí nejlépe pátá. „Bavili jsme se o tom, že šlo o opakování loňského finále, ale tím, že domácí sestava nebyla vůbec kompletní, tak se tlak trochu utlumil. Nebylo to jako v Superfinále, kluci k tomu asi přistoupili trochu jinak než my a na výsledku to podle mě je znát,“ pravil brněnský útočník Tomáš Prokeš.

Výběr z Vysočiny nyní prochází generační obměnou. „Měli jsme spoustu zraněných a taky přichází noví hráči, protože ti, co hráli pravidelně, spíš chodit nebudou. Sehrává se nový tým,“ líčil jihlavský útočník Michal Mazel, který při své premiéře v Superlize malého fotbalu dvakrát skóroval. „Trenér mě nasadil do útoku a dva góly jsem nečekal,“ uvedl.

Jihlava – Brno 5:8 (1:5)

Branky a nahrávky: 14. Skotar (Matulka), 35. Brtnický (L. Trojánek), 54. Mazel (Skotar), 59. L. Trojánek, 60. Mazel (Skotar) – 3. Pospiš (Doubravský), 9. Pospiš, 11. Krejčíř (Kunický), 13. Pospiš (Macko), 29. Prokeš (Dobšíček), 40. Moučka (Zezula), 45. Prokeš (Doubravský), 50. Doubravský (Dobšíček). Rozhodčí: Šik. ŽK: Matulka (Jihlava).

Jihlava: David Kubica – Dominik Skotar, Michal Mazel, David Brtnický, Radek Matulka, Ondřej Lapeš (C), Dimitar Mitev, Lubor Trojánek, Jakub Benáček.

Brno: Dominik Kunický (Lukáš Zrzavý) – Tomáš Zeman, Dominik Moučka, Tomáš Pospiš (C), Bohumír Doubravský, Tomáš Krejčíř, David Macko, Tadeáš Zezula, Jakub Dobšíček, Tomáš Prokeš, David Presl.

Brno vedlo od třetí minuty po brance kapitána Tomáše Pospiše, který už ve třinácté minutě slavil hattrick. Na vedení 4:0 se podepsal ještě Tomáš Krejčíř. Do přestávky sice snížil Dominik Skotar, ale Tomáš Prokeš vrátil hostům čtyřgólový náskok. „Domácí nastoupili v okleštěné sestavě, připravovali jsme se na trochu něco jiného, než kdo nakonec vyběhl na hřiště. Je otázka, co je horší, čekáte kluky, kteří budou hrát, a najednou se objeví šest úplně jiných a nevíte co čekat. V tom to bylo složitější, byť jsme tušili, že kvalita nebude taková, jako když nastoupí pět šest lidí ze základní sestavy,“ popsal Prokeš.

Na začátku druhé půle se Jihlava nadechla po brance Davida Brtníčka, jenže Dominik Moučka, opět Prokeš a Bohumír Doubravský rozhodli o hladké brněnské výhře. „Určitě jsme tahali za kratší konec, herně bylo Brno lepší, akorát jsme se snažili uhrát dobrý výsledek,“ hlesl Mazel.

K jeho dvěma brankám se v závěru přidal Lubor Trojánek a domácí aspoň zmírnili vysokou prohru. „Myslím, že i tak převládají spíš pozitiva, chybělo plno lidí a zkoušeli jsme nové kluky, kteří v Superlize nebyli ani jednou,“ doplnil jihlavský útočník.

Hosté litovali jen slabšího závěru. „Zvládli jsme utkání relativně dobře, až na posledních deset minut, kdy nám náskok asi vlezl trochu do hlavy a nezvládli jsme dohrát zápas, jak jsme chtěli. Tři inkasované branky na konci nás mrzely,“ sdělil brněnský forvard.

Malata i ztráty soků vynesly Čechii do čela. Chceme vyhrát, říká šéf klubu

Brno se chce udržet na čele východní skupiny až do konce základní části, Blanensko teď ztrácí dva body, ovšem deváté kolo v Ostravě dohrává až příští pondělí. „Chceme vyhrávat každý zápas a jednou jsme museli prohrát, byla jen otázka času, kdy to přijde. Stalo se v základní části a porazilo nás Blanensko, klobouk dolů před ním. Chceme vyhrát celou soutěž a soustředíme se hlavně na to, abychom měli co nejvíc sil a největší kvalitu v play-off. Samozřejmě pořád bojujeme o první místo v tabulce, protože jsme Brno a chceme být první. Teď jsme se snažili zvládnout Jihlavu, abychom dostali Blanensko lehce pod tlak, že nemůže ztratit další bod, to je pro nás důležité,“ dodal Prokeš.