V zářijovém duelu vyhráli Brňané doma 5:4 až po pokutových kopech, což je dosud jediná ztráta výběru Zdeňka Táborského v sezoně. „Nechtěli jsme zopakovat první utkání, s tím jsme do toho zápasu šli a vyšlo to super,“ radoval se brněnský útočník Čeněk Cenek, který se na pondělní výhře podílel dvěma góly.

Zatímco před dvěma měsíci Brno dotahovalo tříbrankové manko, tentokrát šlo brzy do vedení. „Věděli jsme, že Olomouc je dobrá, vyhráli jsme s ní poprvé až na penalty. Vzali jsme to zodpovědně a důležité bylo, že jsme na začátku dali rychlý první gól, potom to tam začalo padat,“ líčil Cenek.

Olomouc Mighty Ducks – Brno 4:10 (2:4)

Branky a nahrávky: 5. Čapek (Buček), 26. Vychodil (Tögel), 38. Pazdera (Galus), 55. Pazdera (Tögel) – 1. Prokeš (Macko), 6. Presl (Levčík), 10. Prokeš, 12. Presl, 32. Levčík (Cenek), 35. Hloch (Zezula), 44. Doubravský (Klimeš), 54. Cenek (Prokeš), 57. Cenek (Hloch), 60. Levčík (Klimeš). Rozhodčí: Pfeifer – Perutka. ŽK: Šuba, Kalina, Malenda – Hloch. Diváci: 20.

Olomouc Mighty Ducks: Marek Kalina (Tomáš Zeman) – David Lošťák, Michal Čapek, Ondřej Buček, Michal Galus, Vojtěch Pazdera, Pavel Kryl, Lukáš Kaďorek, Jan Šuba, Jan Tögel („C“), Tomáš Malenda, Lukáš Vychodil.

Brno: Lukáš Zrzavý „C“ (Dominik Kunický) – Čeněk Cenek, Bohumír Doubravský, Jan Hloch, Milan Klimeš, Patrik Levčík, David Macko, David Presl, Tomáš Prokeš, Tadeáš Zezula.

V první minutě poslal Brno do vedení Tomáš Prokeš, ovšem vzápětí vyrovnal Michal Čapek. Ve dvanácté minuté už hosté vedli o tři góly, když se dvakrát prosadil David Presl a znovu Prokeš. „V prvním zápase jsme Brno překvapili, asi jeho hráči čekali, že to bude lehčí, ale naběhli jsme na ně a začali hrát. Tentokrát jsme to neudělali, nedali jsme první gól. Nechytli jsme začátek, dostali jsme dvě branky z přímáků po dvou chybách. Brno bylo lepší než my, připravilo se, hned na nás vletělo a nenechalo nás hrát naši hru. S tím jsme měli problém,“ uznal olomoucký záložník Michal Čapek.

Do přestávky ještě snížil Lukáš Vychodil, jenže po pěti minutách druhé půle odskočilo Brno po gólech Patrika Levčíka a Jana Hlocha už na 6:2. Také na snížení Vojtěcha Pazdery hned přišla odpověď hostujícího Bohumíra Doubravského. „Je vidět, že Brno trénuje a hraje spolu déle. Nejsme ještě tak zvyklí a neumíme otáčet zápasy s takovou kvalitou. Brno bylo prostě lepší, i když se mi to říká blbě, jsou tam šikovní kluci,“ hlesl Čapek.

V závěru ještě korigoval domácí Pazdera, ale také se dvakrát trefil hostující Cenek a na deset zaokrouhlil skóre český reprezentant Levčík. „Sice jsme udělali pár chyb, ale celý zápas jsme měli pod kontrolou. Nebylo to jednoduché utkání, hráli jsme zodpovědně a často stříleli. Mají tam malé hřiště, takže padalo hodně gólů,“ popsal Cenek.

Brno ze šesti kol ztratilo jediný bod a vede tabulku východní skupiny o dva body před Blanenskem, s nímž v pondělí od osmi hodin večer na domácím stadionu podzimní část soutěže uzavře. „Rozhodně se na Blanensko připravíme. Chceme doma utkání zvládnout za tři body a skončit první,“ vyhlížel brněnský útočník.

Olomouc Mighty Ducks je třetí s osmibodovou ztrátou na druhé Blanensko. „Doteď jsme byli s hrou spokojení, ale zápas s Brnem nám uletěl výsledkově i herně. Dalo se to čekat, Brňané přijeli nachystaní, šlo vidět, že nechtěli nic vypustit. Jsme na třetím místě, kde chceme zůstat. Máme ještě utkání v Jihlavě, které pro nás bude důležité a musíme ho vyhrát,“ burcoval Čapek.