Ani ve třetím duelu nové sezony tak úřadující šampioni neztratili jako jediní v soutěži ani bod. „Doufám, že nás v obhajobě nic nezastaví, záleží jen na nás, jak k tomu přistoupíme. Máme široký kádr, každý kdo naskočí, zastoupí toho druhého. Uvidíme, jak nám to půjde příští zápas v Pardubicích,“ pronesl brněnský gólman Lukáš Zrzavý, který kvůli zdravotním potížím chytal v celostátní soutěži naposledy v květnu 2018.

Ostrava šla na domácím hřišti do vedení už ve druhé minutě, když se prosadil Ondřej Klíma. Ovšem Čeněk Cenek a v závěru první půle Tomáš Pospiš skóre obrátili. „Možná jsem při prvním gólu mohl zůstat stát a nemusel jsem jít ven, ale jinak jsem se cítil dobře. Do stavu 2:1 to byl otevřený zápas, kluci to odmakali, organizovaným výkonem, individuálními dovednostmi a srdíčkem jsme si zcela jednoznačně došli za vítězstvím,“ těšilo Zrzavého.

MF Baník Ostrava – Brno 2:6 (1:2)

Branky a nahrávky: 2. Klíma, 60. Ševčík (Klos) – 10. Cenek (Havlín), 30. Pospiš, 41. Dobšíček, 42. Levčík (Macko), 43. Pospiš, 50. Levčík (Pospiš). Rozhodčí: Dolanský – Tomai. ŽK: Ševčík – Dobšíček. Diváci: 250.

MF Baník Ostrava: Mario Murín – Jaromír Frébort, Václav Potůček, Marek Brinzik, Dominik Sedlář, Jan Vančo (C), Martin Galus, Ondřej Klíma, Ondřej Moučka, Jakub Ševčík, Karel Klos, Jakub Schmutz, Matěj Moučka, Jan Mikšovič, Martin Blokša.

Brno: Lukáš Zrzavý (Zdeněk Sára) – Čeněk Cenek, Jakub Dobšíček, Bohumír Doubravský, Dominik Havlín, Dominik Moučka, Stanislav Lerch, David Macko, Patrik Levčík, Tomáš Pospiš (C), Tomáš Prokeš.

Po přestávce nasázelo Brno ještě čtyři branky, po Jakubu Dobšíčkovi se podruhé trefil Pospiš a dvakrát skóroval Patrik Levčík. „Výsledek bohužel odpovídal dění na hřišti. I když jsme šli rychle do vedení, potom jsme takticky a kvůli individuálním chybám zápas nezvládli. Brno jej mělo celou dobu jasně ve své režii, bylo takticky vyspělejší a zaslouženě vyhrálo. Podle mě to mohlo skončit ještě větším rozdílem, klidně jsme mohli obdržet i deset gólů,“ uznal střelec úvodní ostravské branky Klíma.

V závěru už jen korigoval stav Jakub Ševčík. „Projevily se nejen zkušenosti, ani nasazení z naší strany nebylo takové jako v předešlých utkáních. Mysleli jsme, že to přijde samo a dostali jsme cennou lekci,“ hlesl Klíma.

Dvě stě padesát diváků ovšem i přes nepříznivý vývoj pro domácí udělalo utkání parádní kulisu. „Byl jsem v Ostravě už předtím s reprezentací a fanoušci jsou tam výborní. Fandí slušně a je to úplně jiné než hrát před prázdnými tribunami. I ostravský mančaft je dobře poskládaný, akorát mu trošku chyběly zkušenosti, přesto bude trápit všechny soupeře,“ podotkl Zrzavý.

Nováčkovi z Ostravy patří po třech kolech třetí příčka ve východní skupině celostátní soutěže. „Určitě na sobě chceme pracovat, přidáváme si víc tréninků a každopádně jsme ze Superligy nadšení. Úroveň je jiná, hraje se v obrovské rychlosti a nasazení, což nás motivuje. Jsme rádi, že jsme se mohli zapojit do soutěže a porveme se o play-off. Uvidíme, zda dopadne vyřazovací část, ale nejsme ještě ani v půlce soutěže, půjdeme s pokorou do každého zápasu,“ slíbil Klíma.