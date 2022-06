Pražský celek se do vyřazovacích bojů prodral poprvé a už semifinále je pro něj úspěch. Ale ukazuje, že to pro něj nemusí být konečná. „Dokázali jsme si, že i s Brnem se dá hrát. Šli jsme do utkání s obrovským respektem, ani se od nás výhra nečeká. Hosté dokázali hlavně potrestat všechny naše chyby, jsou strašně silní v soubojích. Když jsme však dali gól před půlí, zjistili jsme, že se s Brnem dá hrát fotbal a zkusili jsme to,“ pronesl pražský útočník Jan Špaček.

Do pondělní odvety v Brně tak obě mužstva půjdou s rovnoměrnými šancemi. „Samozřejmě nás remíza mrzí, nicméně jsme neprohráli, což je podstatné. Nám je jedno, zda hrajeme doma nebo venku, jsme stejně silní. V neděli se sejdeme k tréninku a něco si řekneme. Věřím, že v pondělí na ně vlétneme v co nejsilnějším složení a oslavíme postup,“ pravil brněnský brankář Lukáš Zrzavý.

Léto v Líšni. Ostříleného kouče střídá muž ze Zbrojovky, Marvani vyzvou Baník

Teď pěkně popořádku. Brno vedlo od páté minuty, když se poprvé trefil Tomáš Prokeš. Stejný hráč zvýšil o deset minut později a ve 22. minutě zkompletoval hattrick. Hosté tak odskočili o tři branky. „První poločas nám absolutně chyběl pohyb a bylo na nás vidět, že jsem se z Brna měli trošku větší respekt, než je potřeba, náš výkon byl ustrašený. Vůbec jsme neplnili, co jsme si řekli. Místo abychom Brno napadali a nenechali jej hrát, měli hosté dost času na tvoření hry,“ popsal úvodní dějství pražský trenér Jakub Kotek.

Naději pro jeho mužstvo vykřesal v poslední minutě první půle Pavel Osmančík. „První poločas byl víceméně v naší režii, ale měli jsme z něj vytěžit daleko víc. Gól chvíli před poločasem nás asi rozhodil. Do druhého jsme si řekli, že budeme hrát stejně a začátek tak vypadal, bohužel šance jsme nedali a začaly nám trochu docházet síly. Hráči, co byli v reprezentaci, neměli ani chvíli odpočinku, což šlo vidět,“ podotkl Zrzavý, který na mistrovství Evropy do Košic dorazil jako náhradník za zraněného Ondřeje Bíra.

Koráb posléze fyzické převahy využil. „Takový styl hrajeme, snažíme se napadat i gólmana. U nás nejsou velké fotbalové individuality a víme, že když budeme běhat, soupeři časem síly dojdou. Na Brnu to bylo vidět, posledních patnáct minut už jeho hráči stáli u vlastní brány a spíš bránili,“ všiml si Špaček.

SC Koráb Praha – Brno 3:3 (1:3)

Branky a nahrávky: 30. Osmančík (Špaček), 46. Macháček (Jahoda), 55. Nový (Macháček) – 5. Prokeš (Krejčíř), 15. Prokeš (Krejčíř), 22. Prokeš (Macko). Rozhodčí: K. Kohout – P. Kubečka. ŽK: Hloch, Dobšíček, Krejčíř. ČK: 60. Dobšíček (všichni Brno).

SC Koráb Praha: Jakub Stehno (Jakub Kotek) – Pavel Osmančík, Jan Carda, Jakub Nový, Jan Špaček, Pavel Slánský, Matěj Jahoda, Michal Vávra, David Macháček, Martin Bláha, Tomáš Jurčík (C).

Brno: Lukáš Zrzavý (Dominik Kunický) – Tomáš Zeman, Jan Hloch, Tomáš Krejčíř, Patrik Levčík, Tomáš Pospiš (C), David Macko, Jakub Dobšíček, Tomáš Prokeš, David Presl.

Z tlaku Koráb vytěžil snížení ve 46. minutě, když se trefil David Macháček. „Měli jsme odskočit dalším gólem za stavu 3:1. Během prvních deseti minut druhého poločasu jsme měli dvě čisté šance. Vykombinovali jsme je, ale Pospec (Tomáš Pospiš – pozn. red.) dvakrát netrefil odkrytou branku. A jak dal Koráb na 2:3, už jsme nestačili fyzicky. Sice jsme ještě dali tři minuty před koncem tyčku, oni zase minutu před koncem,“ popsal dění brněnský trenér Zdeněk Táborský.

Pět minut před koncem srovnal Jakub Nový. „Fyzicky byl na tom Koráb samozřejmě líp, ke konci jsme se začali trochu třást a Koráb asi zaslouženě vyrovnal. Závěr byl zajímavý, výhru mohli překlopit na svou stranu domácí i my, naštěstí se jim to nepodařilo, bohužel ani nám. Remíza je asi zasloužená, Koráb nebyl vůbec špatný,“ hlesl Zrzavý.

Druhý poločas domácího kouče potěšil. „Před zápasem a v průběhu první půle by pro nás remíza byla zlatá, naopak ve druhé půlce jsme o dost zlepšili svůj pohyb a začali získávat odražené balony. Brno jsme zatlačili a na konci sahali po třech bodech. Myslím, že remíza je nakonec zasloužená, první poločas bylo lepší Brno, ve druhém jsme měli víc ze hry my. Každopádně odveta je otevřená a pokud k ní přistoupíme jako k druhému poločasu, máme šanci postoupit do Superfinále,“ vyhlížel trenér Kotek.

I brněnský gólman konečnou dělbu bodů bral. „Asi je bod dobrý. Nemyslím si, že nás domácí zmáčkli, ale když jsme chtěli jít dopředu, kluci z Korábu nás ještě dokázali dohnat, jsou na tom fyzicky dobře. Bylo vidět, že chvílemi šlapeme vodu. Věřím, že do pondělí se dáme do kupy a oslavíme postup do finále,“ přál si Zrzavý.

V úvodním semifinále se projevilo, že oba týmy prožily různou reprezentační přestávku. Zatímco Brno mělo na mistrovství Evropy v Košicích sedm fotbalistů, Koráb ani jednoho. Vedle Zrzavého reprezentovali Dominik Kunický, David Macko, Patrik Levčík, David Presl, Bohumír Doubravský a Tomáš Pospiš. „Dokud jsme měli síly, bylo to super, Koráb jsme přehrávali. Ale druhou půlku jsme začali méně běhat, docházela šťáva. Euro se holt projevilo. I je to vidět na statistice: Pospec, Levča a Preslík bez gólu i bez asistence, Maci jedna přihrávka. Produktivní byli jiní hráči. Ale tak to máme, uhráváme vše společně, jednou ti, podruhé jiní, jsme mančaft. Teď se v týdnu dají fyzicky dohromady, taky přibudou hráči, kteří v pondělí nemohli: Zezula, Matyska, Havlín a možná i Doubravský. V neděli udělám trénink, bude dobrá atmosféra a půjdeme si za postupem,“ burcoval brněnský kouč.

Bohuničtí fotbalisté dali dárek předsedovi klubu Němcovi

Ten ocenil úroveň soupeře i prvního duelu. „Chci za špíl pochválit kluky z Korábu, kteří přispěli k jeho úrovni. Bylo skvělé, že ani jedno mužstvo se nechtělo spokojit s remízou a oba mančafty bojovaly o výhru až do poslední vteřiny. Šlo o krásný duel, taková dramatická utkání nás všechny posouvají dál. Hráče, trenéry, rozhodčí. I pro diváky bylo atraktivní. Je to úplně něco jiného než špíly v základní části,“ těšilo Táborského.

Úvodní měření sil také ukázalo, že se jeho tým v odvetě nadře, pokud chce uspět. „Myslím, že Brno je pořád favorit, kluci mají ohromné zkušenosti, několik vítězství v Superlize. Ovšem nepojedeme si tam jen zahrát, chceme také uhrát slušný výsledek. Vnímáme, že Brno je pro všechny favorit, což je pro nás dobré v tom, že můžeme překvapit, od nás se nic nečeká, nejsme pod tlakem. Utkání si užijeme a uvidíme, jak bude vypadat. V Brně je daleko větší hřiště než na Korábu, je mi jasné, že tam domácí umí hrát a roztáhnou si nás. Bude to úplně jiný zápas,“ odtušil pražský útočník Špaček.