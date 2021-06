Dějištěm bude boskovický areál Červená zahrada, kde jsou doma hráči Blanenska. Jeden z vrcholů Superfinále začíná v jedenáct hodin dopoledne. „Příbram pro nás byla nejhorší možný soupeř pro čtvrtfinále, ze semifinalistů je pro nás zase nejnepříjemnější Blanensko. Když chceme uspět, musíme si poradit se všemi. Naše vzájemné zápasy jsou strašně vyrovnané, většinou se o gól překlopí na jednu stranu. Stejně jako na mistrovství světa nebo Evropy rozhoduje jedno utkání, ale jsme na něj natěšení,“ přiblížil rozpoložení v brněnském táboře kouč Zdeněk Táborský.

Napětí vnímá i jeho protějšek Petr Dolníček. „Nikdo neví, jak to bude vypadat, všechno je nové, ale jsme natěšení a taky cítíme nervozitu. Měli bychom ovšem nastoupit v plné síle,“ vyslal potěšující zprávu domácím fanouškům blanenský trenér.

Brno v dosavadních pěti ročnících třikrát získalo mistrovský titul a platí za největšího favorita Superfinále, v posledních dvou sezonách za ním shodně skončilo druhé právě Blanensko. „Brno je samozřejmě asi nejtěžší soupeř, ale pokud chceme uspět, musíme porazit každého. Budeme se snažit udělat takový výsledek, abychom šli dál, ambice máme určitě nejvyšší,“ podotkl Dolníček.

V aktuálním ročníku se Brno a Blanensko potkaly ve východní skupině Superligy malého fotbalu. Brno podzimní část suverénně vyhrálo bez ztráty bodu, Blanensko skončilo třetí se dvěma prohrami a jednou remízou z pěti kol. Pak soutěž přerušila pandemie koronaviru.

V prosincovém vzájemném souboji Brno doma zvítězilo 7:4. „Za dobu, co Brno vedu, jsme s Blanenskem prohráli jen jednou, doma 2:4, přesto nás prohra neohrozila v cestě za titulem, což jsme potvrdili výhrami v Jihlavě a v Olomouci. Blanensko tehdy o nic nehrálo, hráči byli uvolnění. Jinak si na naší straně vybavuji výhry nebo remízy s následným vítězstvím na penalty,“ zmínil Táborský a přidal bilanci s dalšími semifinalisty. „S Jihlavou jsme vyhráli všechno doma i venku, s Mostem všechno kromě jednoho utkání doma, kdy jsme podlehli 6:8, ale kluci přiznali, že nebyli na odpolední utkání stoprocentně připravení,“ sdělil brněnský trenér.

Harmonogram Superfinále, 26. června v Boskovicích

9.00: Brno – Staropramen Praha, semifinále Superligy do 23 let

10.00: Příbram – Olomouc, semifinále Superligy do 23 let

10.55: oficiální zahájení

11.00: Brno – Blanensko, semifinále Superligy malého fotbalu mužů

12.30: Most – Jihlava, semifinále Superligy malého fotbalu mužů

15.30: zápas o třetí místo v Superlize do 23 let

16.30: finále Superligy do 23 let

17.45: vyhlášení kategorie do 23 let

18.00: zápas o třetí místo v Superlize malého fotbalu mužů

19.20: finále Superligy malého fotbalu mužů

20.30: vyhlášení kategorie mužů

V aktuálním čtvrtfinále si Brno dvakrát poradilo s Příbramí, na jejím hřišti zvítězilo 5:3, v domácí odvetě 7:4., ovšem kouč měl k oběma vystoupením výtky. „Pořád to není ono, přemýšlím o tom, bavíme se s klukama. Každému chybí lehkost, pokud nehraje dlouhodobě. Když všichni trénovali a hráli velký fotbal, tým byl nachystaný a pracuje se s ním pak s lehkostí, zatímco teď půlka mužstva řešila existenční potíže, hráče živil fotbal v Rakousku a museli si hledat zaměstnání. Herně se trápíme, ale úspěchy nám přineslo, že kluci hrají srdíčkem a odmakali to,“ líčil Táborský.

V blanenském dresu představují tradičně největší zbraň reprezentanti Jan Koudelka, Ondřej Paděra a David Krška, které musí Brno eliminovat, pokud chce uspět. „Mají obrovskou výhodu, protože Koudy s Kršou jako členové druholigových kádrů celou sezonu bez narušení trénovali, takže musejí vypadat jinak než kluci, kteří si šli jednou týdně zaběhat. Budou precizně nachystaní, ale rozhoduje kolektivní pojetí a musíme si s nimi poradit. Je to o téhle trojici a potřebujeme vymyslet něco, aby to stačilo,“ pronesl brněnský stratég.

Blanensko ve čtvrtfinále vyřadilo Plzeň, kterou na domácím hřišti i na venkovním zdolalo shodně 5:1. Teď jej čeká mnohem těžší protivník. „Myslím, že na začátku se bude spíš vyčkávat, ale potom se to rozjede a budou padat góly. Obě mužstva jsou útočná a myslím, že se bude hrát nahoru dolů. Bude to pěkný zápas,“ uvažoval Dolníček.

Atmosféru jistě dodají fanoušci, kteří mají na stadion volný přístup. Obvykle jich v areálu Červená zahrada chodí kolem dvou stovek. „Věřím, že jich dojde co nejvíc, jedenáct dopoledne je pecka čas, jako když se jde z kostela. Myslím, že to bude moc pěkné, v Boskovicích je navíc jeden z nejhezčích areálů na malý fotbal. Je super, že Blanensko postoupilo, superfinálový den ve městě bez domácích by byl špatný. V tom mají výhodu, i když to může být dvojsečné a na některé hráče vyvíjet větší tlak, ovšem ne na ty zkušené. Těším se, až si to rozdáme, pro nás jsou s Blanenskem a Prahou největší zápasy,“ vyhlížel brněnský trenér.

Přestože může bouřlivá atmosféra někoho svazovat, domácím jistě dodá povolený doping. „Pro diváky je Superfinále hodně atraktivní, ptalo se mě dost lidí, kdy hrajeme. Pro turnaj je dobré, že jsme tam jako domácí tým. Samozřejmě se před našimi fanoušky pokusíme vyhrát a doufám, že nás podpoří. Je jen škoda, že nepřijede Ostrava, která má taky hromadu diváků a udělali by určitě ještě lepší atmosféru, ale věřím, že naši fanoušci to taky rozjedou,“ řekl blanenský kouč.

Ve druhém semifinále se půl hodiny po poledni utkají Most s Jihlavou. „I tahle dvojice je velmi kvalitní, v obou týmech nastupují super fotbalisté, reprezentanti, v dlouhodobé soutěži někdy zaváhají, že se nesejdou, ale v jednom zápase to umí prodat. Může vyhrát kdokoli, je to nevyzpytatelné, všechna čtyři mužstva jsou výborná. Rozložení sil jen mírně napovídá tomu, co se říkalo před sezonou, že východní skupina je silnější, protože ze západní postoupil přes čtvrtfinále jen první Most,“ poznamenal Táborský.

Na sobotní Superfinále malého fotbalu mohou do boskovického areálu Červená zahrada dorazit diváci. Pro ty, kteří se na místo nedostanou, bude na YouTube kanálu a Facebooku Malý fotbal spuštěný celodenní stream s komentováním, studiem a se spoustou zajímavých hostů.