Po porážce s Pardubicemi 1:2 v generálce na jaro trenér fotbalové Zbrojovky Miloslav Machálek kritikou hráčů nešetřil. Slova chvály směřoval aspoň na adresu Ondřeje Pachlopníka a Davida Kršky, který vstřelil jedinou branku domácích.

David Krška. | Foto: Deník / Attila Racek

Do sestavy pro první utkání proti Sokolovu s Krškou ovšem brněnský trenér kvůli karetnímu trestu počítat nemůže. „Bude samozřejmě nepříjemné sledovat zápas z tribuny. Pořád budu ale s týmem a na trénincích udělám vše pro to, aby se kluci nachystali co nejlíp,“ říká Krška, který v generálce proti Pardubicím působil jako svěží vítr na pravém kraji zálohy.