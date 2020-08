Až změna taktiky převrátila úvodní utkání východní skupiny Superligy malého fotbalu na stranu Brna. Obhájce titulu z posledních dvou ročníků zvítězil v Jihlavě 5:2.

Brno útočí na třetí titul za sebou. | Foto: Deník / VLP Externista

Přitom v poločase svítilo na ukazateli nerozhodné skóre 2:2. „Vstup do utkání jsme měli výborný, vytvořili jsme si převahu, ale šance jsme neproměnili. Domácí hráli power play, vytahovali gólmana, zatímco my jsme v první půli hráli odzadu, bránili od půlky. Z naší strany to bylo ospalé, nemastné neslané,“ uznal vedoucí brněnského mužstva Zdeněk Sára.