S jakým odhodláním jdete podruhé do Zbrojovky?

Pro mě je důležité se aklimatizovat co nejdřív, abych se dostal brzy do základní sestavy a pomohl týmu dobrými výkony postoupit do první ligy.

Podepsal se pod váš příchod nový trenér Zbrojovky Miloslav Machálek, jenž vás vedl v Líšni?

Určitě i trenér v tom měl slovo, znal mě z Líšně, vedl mě téměř půl roku. Věděl, co může čekat, měl zájem. Doufám, že to bude dobré.

Kdyby ve Zbrojovce nebyl kouč Machálek, zvažujete druhý pokus víc?

Záleží, jestli by přišla nabídka. Kdyby přišla, taky neváhám. Zbrojovka je velký klub, má ambice postoupit do první ligy, což je i pro mě dobré, každý chce hrát první ligu. Věřím, že se nám to podaří.

Pomohlo vám angažmá v Líšni?

Myslím, že ano. Byl jsem v Líšni spokojený. Nevěděl jsem, co od toho mám čekat, když jsem tam šel, ale cítil jsem se velmi dobře i se nám dařilo, hráli jsme dobrý fotbal. Odehrál jsem všechny zápasy, prospělo mi to.

Proč to v létě nevyšlo?

Nevím proč přesně, ale uvědomoval jsem si, že to nebyl zrovna můj nejlepší týden. I mě mrzelo, že jsem neukázal všechno, co umím, co mám v sobě. Doufám, že teď to bude lepší.

Pod Pavlem Šustrem hrála Zbrojovka něco, co vám nesedlo?

Nemyslím, že by mi to nesedlo, odehrál jsem jeden zápas. Zkoušky jsou takové, že můžou vyjít i nemusí. Pro hráče je náročné za týden ukázat všechno, co v něm je. Mně zrovna týden nevyšel. Je to taky o štěstí.

Byl jste nervózní?

To určitě ne, ale možná jsem neměl svoji kvalitu, nebyl jsem ve formě. Měl jsem dlouhou pauzu, asi víc než měsíc, takže možná i to byl důvod, proč mi to nevyšlo.

Udělal jste za půl roku tak velký posun, nebo jen vedení Zbrojovky vidělo, co umíte?

Myslím si, že jsem stejný hráč jako před půl rokem, jen se možná cítím trochu lépe. Dařilo se nám, i moje individuální výkony byly dobré. Možná k přestupu pomohlo, že mě trenér zná a ví, co ode mě může čekat.

Jaké jsou vaše ambice pro jaro?

Šel jsem do Zbrojovky s tím, že mě láká postup, což mi vedení řeklo a vnímám to i z médií. Pro mě je důležité být zdravý, probojovat se do sestavy a poprat se o ten cíl.

Těšíte se i na jiný typ tlaku?

Určitě ano, počítám s tím, že tlak bude od fanoušků, od vedení. Na to je potřeba se připravit.

Co můžete pod koučem Machálkem hrát?

Uvidíme, jak začneme. Nevím, jaké má trenér plány. Jestli budeme hrát na tři, nebo na čtyři obránce. Jestli budu hrát stopera nebo záložníka, je mi jedno.

Cítil jste napětí, když se přestup dlouho nedotahoval?

Hovořilo se o přestupech, táhlo se to, ovšem taky jsem si potřeboval oddechnout. To mi pomohlo a teď jsem připravený. Měl jsem dlouhou pauzu, byl jsem i na dovolené s přítelkyní, ale trénoval jsem individuálně, takže jsem nachystaný.

Od kdy jste věděl, že přestupujete?

Něco jsem slyšel a řešili jsme to, ale jisté vše bylo až teď přes nový rok.

Při hledání posil padalo hodně jmen z Líšně. Věděl jste, že se Zbrojovka zajímala o víc hráčů?

Ano, to jsem slyšel, ale je jasné, že nemůže odejít pět šest hráčů z Líšně naráz do Zbrojovky. Nakonec se vedení rozhodlo pro nás dva s Janem Hladíkem a jsem šťastný, že tady můžu být.

Vypadá to, že fotbalisté Líšně vnímají možnost dostat se do nedaleké Zbrojovky, je to tak?

Kluci z Líšně mají velkou šanci se ukázat. Dařilo se nám a každý věděl, že se klidně může dostat i do Zbrojovky. Určitě byli kluci, kteří cítili šanci, když tam šel trenér Machálek, že je zná a dá jim šanci. To stejné já. Makal jsem každý zápas a doufal, že nabídka v zimě přijde.

Adrián Čermák

-rodák z Malacek začínal s velkým fotbalem ve Slovanu Bratislava, kde také nakoukl do ligy

-na Slovensku hrál i v Nitře a ve Skalici, v roce 2016 přestoupil do Českých Budějovic

-v minulé sezóně naskočil za Jihočechy do dvou zápasů a v poháru hrál proti Bohemians

-na jaře hostoval v Táborsku, kde odehrál kompletní porci třinácti zápasů (proti Českým Budějovicím hrát nemohl) a vstřelil jednu branku

-na podzim se ihned zabydlel v základní sestavě Líšně, v šestnácti utkáních dvakrát skóroval a na jednu branku nahrál