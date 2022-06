Ševčík na jeden gól přihrál a svým spoluhráčům připravil i další gólové příležitosti. V 64. minutě za rozhodnutého stavu hřiště opustil. „Soustředili jsme se od začátku na sebe, chtěli jsme do utkání dobře vstoupit a to se povedlo. Tento zápas byl spíš než rozlučka s minulou sezonou, vstup do nové. Bylo super, že jsem si teď mohl zahrát, navíc v Brně před známými,“ pověděl Ševčík.

V nadcházející sezoně okusí českou nejvyšší soutěž, přípravu má začít i přes zájem odjinud ve Zbrojovce. „Zatím nic jiného než Brno v hlavě nemám. Vím, co koluje. Soustředím se na Brno,“ pravila česká hvězdička.

Velkého pokroku Ševčíka si při soustředění reprezentační dvacítky všiml i kouč týmu Jiří Žilák. „Michal udělal obrovský progres, měli jsme ho loni v září na sraze, když jsme hráli s Německem, teď po tři čtvrtě roce je to jiný Michal Ševčík, než jaký byl v září. Velký vývoj u něj vidím v produktivitě, doufám, že to bude potvrzovat i v první lize. V utkání patřil k našim nejlepším hráčům, takže velká pochvala,“ poznamenal Žilák.

Fotbalisté Rousínova to dokázali. V Drnovicích zvedli nad hlavu krajský pohár

V reprezentační dvacítce se Ševčík potkal s dalšími dvěma spoluhráči ze Zbrojovky – Lukášem Endlem, který odehrál proti Chorvatsku poločas a Davidem Jamborem, jenž naskočil do hry v 64. minutě a převzal kapitánskou pásku. „Samozřejmě, že k nim mám blíž, když spolu celou sezonu nastupujeme, ale v kabině si nehrajeme na to, kdo je z jakého klubu a parta jako celek je super,“ ocenil Ševčík.

Nyní si dopřeje několik dní volna, které stráví s rodinou nebo s prutem v ruce. „Odpočívám u rybaření,“ usmál se brněnský talent, jenž se za necelé dva týdny možná znovu představí v reprezentačním dresu v Brně. V pondělí 13. června se totiž na stadionu v Srbské ulici utká v kvalifikaci o evropský šampionát česká jedenadvacítka s Andorrou a Ševčík patrně bude v hledáčku reprezentačních koučů. „Uvidíme, jestli to vyjde,“ odvětil Ševčík.

Už duel dvacítky v Líšni se osvědčil. Zápas navštívilo v slunném odpoledni skoro patnáct set diváků. „Líbilo se mi tady moc, diváci vytvořili výbornou kulisu, takže jsme hodně spokojeni. V Líšni je navíc vítězné prostředí, takže doufám, že se sem s dvacítkou ještě někdy vrátíme,“ doplnil trenér Žilák.

Česko U20 - Chorvatsko U20 3:0

Poločas: 3:0.

Branky: 16. Icha, 20. Jurásek, 35. Vecheta.

Rozhodčí: Machálek – Podaný, Dohnálek.

Diváci: 1425.

Česko: Horníček (46. Kinský) – Koželuh (73. Slavíček), Vydra (73. Večerka), Endl (46. Halinský), Suchomel (73. Kurka) – Křišťan (64. Jambor), Icha (46. Stránský), Ševčík (64. Novák) – Jurásek (64. Svoboda), Vecheta (46. Alijagič), Višinský (46. Šíp).