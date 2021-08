Poprvé na turnaji v ukrajinském Kyjevě museli čeští reprezentanti dotahovat a ani vedení o tři branky je nepoložilo. „Ukázalo nám to, že tým má vnitřní sílu, morál, když je schopný dotáhnout takový zápas do remízového stavu. Naše hra se v utkání několikanásobně zlepšila a na tom chceme stavět. V následném zápase musíme hlavně odbourat individuální chyby, za které nás soupeř potrestal,“ nabádal český trenér Miroslav Kaluža.

Kolumbie vedla od první minuty, když se trefil Arzuaga a za sedm minut zvýšil Jimenez. „Připravovali jsme naše hráče na kvalitní individuality Kolumbie, bohužel z první její možné akce jsme obdrželi gól. Je potřeba nad tím zapřemýšlet a pokyny, které jsou v předzápasových rozborech, musíme přenést do utkání ihned od první minuty,“ uvedl Kaluža.

Český tým se vrátil do utkání dvěma góly v rychlém sledu, když na Daniela Kasala navázal přímo z rohu Vojtěch Pazdera. „Občas takovou kulišárnu zkouším, z rohu to nečeká gólman ani nikdo jiný na hřišti,“ usmál se Pazdera.

ČR – Kolumbie 5:5 (2:4)

Branky: 16., 32. a 50. (PK) Pazdera, 15. a 40. Kasal – 1. a 20. Arzuaga, 8. Jimenez, 22. Molina, 28. Correa.

ŽK: Zeman, Novotný – Molina, Zuluaga, Ramirez.

Sestava ČR: David Záleský (42. Lukáš Vít) – Tomáš Mařík, Daniel Kasal, Petr Hulinský, Tomáš Jelínek, Jindřich Novotný – Tomáš Zeman, Vojtěch Pazdera, Roman Hlaváček, Dominik Moučka, David Lošťák – Michal Tofl, Josef Čížek, Richard Svoboda.

Jenže závěr první půle opět patřil jihoamerickému výběru, který odskočil dvěma góly Arzuagy a Moliny. Krátce po přestávce pak zvýšil na 5:2 Correa. „Pro trenéra je nepříjemná situace, když vyrovnáme z 0:2 na 2:2, zápas dostaneme nějakým stylem do pohody a zbytečnými individuálními chybami necháme soupeře opět posadit na koně a vést až o tři branky,“ mrzelo kouče Kalužu.

Čeští reprezentanti se ovšem nevzdali a po brankách Pazdery a Kasala se přiblížili na rozdíl jediné trefy. V nastavení pak z pokutového kopu zkompletoval hattrick Pazdera a zařídil remízu 5:5. „Na penaltu jsem si věřil a vzal to na sebe. Tři góly beru, ale týmový úspěch by pro mě byl lepší. Mám rád těžké zápasy a ten proti Kolumbii jsem si užil. Chtěli jsme být první v tabulce, což se nám bohužel nepovedlo. Dostali jsme rychlé góly a museli dotahovat, ale vyzkoušeli jsme si zase něco nového a s výsledkem 5:5 po takovém průběhu jsme asi spokojení,“ prohlásil olomoucký tvůrce hry Pazdera.

V neděli čtvrt hodiny před polednem středoevropského času nastoupí český celek v semifinále proti Moldávii. „Zápas s Kolumbií byl obrovsky těžký, ale urvali jsme remízu a víme, že bojujeme do poslední minuty. Makali jsme a naštěstí to vyšlo. Na semifinále se těším, neberu nic jiného než výhru. Doufám, že to urveme a půjdeme do finále,“ přál si mostecký záložník Kasal.

Vítěz utkání se ve finále mistrovství světa střetne s lepším z dvojice Kolumbie, Egypt. „Moldávie je pro mě kompaktní tým, dobrý na balonu. Podle zápasu, co jsme viděli, využívá maximálně prostor celého hřiště. Opět myslím, že duel bude naprosto jiný od předešlých a na soupeře se musíme dobře připravit,“ pronesl trenér Kaluža.