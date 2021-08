Český tým porazil v semifinále světového šampionátu Moldávii 3:2. „Hráči plnili, co jsme si řekli. Chtěli jsme jít z dlouhého bloku, zavírat rozehrávku Moldavců, nabírat je od gólmana, zejména jeho pravou nohu a eliminovat ho v konstruktivní rozehrávce. Postupem času jsme díky získanému sebevědomí hráli i výš, což je nutilo k jednoduchým ztrátám, dlouhé míče jsme byli schopní posbírat a mohli jsme hrát na míči my. Kombinace byla trpělivá, ve správných momentech byla dobře zrychlována, z čehož vyplynuly první a druhý gól. Pětky si začínají sedat a velký přínos znamenal návrat Ríši Svobody,“ shrnul utkání asistent českého kouče Pavel Blaha.

Moldávie se sice po čtvrthodině dostala do vedení zásluhou Stana, jenže vstup do druhé půle patřil českým reprezentantům a Roman Hlaváček záhy vyrovnal. Po půlhodině hry pak napřáhl uzdravený Svoboda a dostal národní tým do vedení.

Moldávie – ČR 2:3 (1:0)

Branky: 15. Stan, 50. Dorogan – 26. Hlaváček, 31. Svoboda, 47. Lošťák.

ŽK: Botezatu – Moučka.

Sestava ČR: David Záleský – Tomáš Mařík, Daniel Kasal, Richard Svoboda, Tomáš Jelínek, Jindřich Novotný – Tomáš Zeman, Vojtěch Pazdera, Roman Hlaváček, Dominik Moučka, David Lošťák – Lukáš Vít, Petr Hulinský, Michal Tofl, Josef Čížek.

Předchozí dva duely přitom vynechal kvůli zraněnému kotníku. „Chtěl jsem si zahrát a nějak jsem to neřešil. Uvidíme, jak bude noha bolet, až bude v klidu, ale teď nic necítím a jsem hlavně rád, že jsme vyhráli. Zasloužili jsme si to a jdeme vyhrát i finále,“ prohlásil jihlavský záložník Svoboda.

Ve 47. minutě vyslal krásný pas gólman David Záleský na jmenovce v útoku Lošťáka, který parádní bombou zvýšil na 3:1. „Nebyla to domluvená alce, ale nějakým stylem to sedlo, jak mělo. Dopadlo to nejlíp, jak mohlo,“ usmál se český brankář.

Moldávie už pouze v závěru snížila po standardní situaci. „Byl to náročný zápas, ale věděli jsme, jak Moldávie hraje, trenéři všechno sledují a dobře nás připravili. Nervozitu jsem samozřejmě cítil, v semifinále už o něco šlo, ale postupně jsem se rozehrál,“ podotkl Záleský.

O historicky první titul mistrů světa v malém fotbale do 23 let se čeští reprezentanti v Kyjevě od sedmi hodin večer středoevropského času utkají s Kolumbií. Vzájemný duel ve skupině skončil 5:5. „Chceme vstoupit do zápasu tak, jak jsme dohrávali duel s Kolumbií. Doufejme, že brzy neinkasujeme, abychom je nemuseli honit, protože to je hrozně těžké. Kolumbie má výborné hráče, kteří umí jeden na jednoho a ve chvíli, kdyby někdo propadl, bude náročné je nahánět. Musíme předvést taktický výkon podobný jako v semifinále. Osahali jsme si, že s Kolumbijci můžeme hrát, musíme jim vnutit naši hru a najít poslední zbytky sil, protože celý týden byl dost náročný. Ovšem máme dvě silné pětky, zatímco oni točí šest hráčů. I když nás zápas s Moldávií stál dost sil, doufejme, že fyzická převaha bude na naší straně,“ poznamenal Blaha.