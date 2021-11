„S losem jsem velmi spokojený. Vyhnuli jsme se dvěma největším gigantům, což bylo důležité jak v semifinále, tak v případném finále o mistrovství světa," radoval se kapitán Tomáš Souček. Už teď je jisté, že na turnaj nepostoupí jeden z dvojice Itálie – Portugalsko. Poslední dva mistry Evropy totiž los svedl do stejné části „pavouka“.

„Myslím si, že všichni jsme rádi, že nás nenalosovali do 'céčka', kde jsou Itálie a Portugalsko. To by bylo extrémně složité. Za mě střední cesta, ostatní tři soupeři jsou velice těžcí. Pokud máme ambici dostat se na mistrovství světa, jsou to soupeři, přes které bychom měli projít," doplnila brankářská jednička Tomáš Vaclík.

Expert: Švejkovský fotbal nezafungoval. Nemáme hráče ve velkoklubech jako dřív

O soupeřích v baráži rozhodl dnešní los v sídle FIFA Curychu. Český tým skončil ve své kvalifikační skupině až na třetím místě a do play off prošel jako jeden ze dvou vítězů skupiny Ligy národů spolu s Rakouskem. Šilhavého svěřenci byli před losem mezi šesticí nenasazených celků, což znamenalo, že ve dvoukolové baráži začnou venku. Česko vytáhl z osudí a přiřadil ke Švédsku mistr světa a německá legenda Lothar Matthäus.

„Pro postup na mistrovství světa uděláme všechno. Zejména věřím, že budeme mít k dispozici všechny klíčové hráče, kteří nám na podzim často chyběli. Do baráže půjdeme s tím, že chceme po mnoha letech na světový šampionát postoupit,“ nechal se slyšet kouč Jaroslav Šihavý.

Šokovaný Pelta se cítí nevinen, hned se odvolal: Je to poločas, uvidíme, co dál

Semifinále se odehraje 24. března, finále o pět dnů později. Dvanáctka mužstev v play off byla při losu rozdělena do tří "pavouků" po čtyřech týmech, které se vyřazovacím systémem na jeden zápas utkají v semifinále a finále. Celkem tak vzejdou zbylí tři evropští účastníci světového šampionátu.

„Týmy jsou naprosto vyrovnané, může postoupit úplně kdokoliv. Nás to staví do nevýhody, že při případném postupu přes Švédsko dvakrát pojedeme ven. Bude rozhodovat štěstí, momentální forma a detaily," dodal Jakub Jankto.

Šéf fotbalu řešil budoucnost trenérů u repre

Vedení Fotbalové asociace České republiky v čele s předsedou Petrem Fouskem se tento týden sešlo s trenéry reprezentace, aby prodiskutovali vystoupení národního týmu v končícím roce. „Podrobné vyhodnocení působení reprezentace v kvalifikaci o postup na mistrovství světa bude na programu výkonného výboru,“ uvedl předseda FAČR Petr Fousek.

Český nároďák a rok 2021: Sladká jízda Eurem, ale také bolestivá klopýtnutí

FAČR i reprezentace se nyní plně koncentrují na březnové play off o postup na mistrovství světa 2022. „Naší společnou ambicí musí být vždy postup na každý závěrečný turnaj, ať už mistrovství Evropy, nebo světa. V právě skončené kvalifikační skupině jsem proto chtěl usilovat minimálně o druhé místo, které mohlo v baráži zajistit umístění mezi nasazenými týmy. Ale i v této komplikovanější situaci je každopádně naším cílem postup,“ poznamenal Petr Fousek.

Smlouvy trenérů reprezentace pokrývají březnovou baráž a červnové zápasy v Lize národů, v případě postupu na světový šampionát se automaticky prodlouží až do konce konání mistrovství světa, které v listopadu a prosinci 2022 uspořádá Katar.