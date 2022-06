Původně se měl turnaj uskutečnit už před dvěma lety, ale z důvodu covidové pandemie se čeští reprezentanti pustí do obhajoby až nyní. „Vůbec mi nepřijde, že tam jedeme jako obhájci. Čtyři roky jsou dlouhá doba. Máme samozřejmě krásné vzpomínky, jak jsme vyhráli v Kyjevě. Jsme zase braní jako favorité, ale nevíme co čekat, jak se týmy obměnily, s čím přijedou. Je to velká neznámá po takové době,“ uvědomuje si český univerzál Presl.

Od úterý se chystá s týmem na soustředění v Českém Dubu, v pátek zamíří do dějiště mistrovství Evropy. „Měli jsme aspoň pár akcí, takže atmosféru reprezentace jsem zažíval, ale taková nás čeká po čtyřech letech. Už jsme viděli fotky, jak se v obrovské hale v Košicích pro nás pokládal koberec a všichni se těšíme. Bude to pecka,“ věří brněnský hráč.

Patnáctka českých reprezentantů na kempu ladí detaily pod vedením hlavního kouče Stanislava Bejdy. „Je nás třináct do hry, takže máme určenou sedmičku a moravskou šestku, kde je s námi Jelda (Tomáš Jelínek z Prahy – pozn. red.). Nacvičujeme herní varianty, signály, hodně se věnujeme standardním situacím, které budou rozhodovat,“ říká třicetiletý Presl.

David Presl v reprezentačním dresu.Zdroj: se svolením Davida PreslaBrno má společně se Staropramenem Praha v nominaci největší zastoupení šesti hráčů. Vedle Presla jsou v ní ještě gólman Dominik Kunický, obránci Patrik Levčík s Davidem Mackem, univerzál Bohumír Doubravský a útočník Tomáš Pospiš. „Maci s Pospecem jsou na první velké akci, zbytek už nějakou zažil. Můžeme těžit z toho, že jsme sehraní, známe se z Brna, v jedné pětce hrajeme iks let. Víme, co jeden od druhého můžeme čekat, což nám pomůže,“ líčí.

V základní skupině E se český celek v sobotu od půl desáté večer utká s Francií, v neděli od pěti odpoledne s Moldavskem a v pondělí ve tři čtvrtě na čtyři se Srbskem. „Nečekali jsme tak těžkou skupinu. Od prvního zápasu s Francií nevíme co čekat, na světovém šampionátu v Tunisku kluci vyhráli 7:0, ale Francouzi jim prý přes půlku zápasu nepůjčili balon. Srbsko máme snad pokaždé, je to nepříjemný a důrazný mančaft, na Ukrajině jsme s ním remizovali, na mistrovství světa v Austrálii jsme ho porazili. Moldavsko je jeden z nejsilnějších soupeřů ze třetího koše. Očekáváme, že postoupíme, ale nebude to jednoduché,“ tuší Presl.

Cíl českého národního týmu v Košicích je samozřejmě jasný. „Vždycky chceme vyhrát všechno, jinak by nemělo cenu, abychom tam jezdili. Máme nejvyšší cíl, ale musíme jít krůček po krůčku a dostat se co nejdál,“ nabádá.

Šampionát tentokrát hostí krytá hala, košická Steel Arena pojme 8350 diváků. „Když se tam hraje hokej, snad nebude problém se vzduchem. Na umělce bez granulátu mělo strašně moc kluků problémy, když zapršelo, ve všem to klouzalo. Na Ukrajině ve finále proti Rumunsku jsme byli jak na ledě. V tom vidím výhodu kryté haly, že určitě nebude mokro, když zaprší,“ oceňuje superligový šampion s Brnem.

Když má se svými parťáky Levčíkem, Doubravským a Mackem na soustředění chvilku volna, tráví ho neškodným „reprezentačním“ hazardem. „Hrajeme karty, upravenou repre sedmu. Máme různé zlepšováky, třeba hodnotu karet, co zbudou v rukách, počítáme na koruny a dále. Momentálně jsem nejvíc v plusu, mohlo by to tak zůstat,“ směje se Presl.

Česká nominace na mistrovství Evropy v Košicích

Brankáři: Ondřej Bíro (Most), Dominik Kunický (Brno)

Hráči do pole: Patrik Levčík, David Presl, Bohumír Doubravský, Tomáš Pospiš, David Macko (všichni Brno), Stanislav Mařík, František Hakl, Tomáš Jelínek, Jiří Sodoma, Miroslav Verner, Jindřich Novotný (všichni Staropramen Praha), Ondřej Paděra (Blanensko), Jan Rosůlek (Pardubice)



České zápasy v základní skupině E:

4. června, 21.30: Česká republika – Francie

5. června, 17.00: Česká republika – Moldavsko

6. června, 15.45: Česká republika – Srbsko