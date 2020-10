Přestože skóre vypadá jednoznačně, brněnská výhra se nerodila tak snadno. „Bylo to těžké utkání. Pardubice měly dobré individuality. Dali jsme první gól, ale pak jsme se trochu zatáhli. Domácí asi byli víc na balonu, poctivě jsme však bránili a chodili s nimi, možná až na jednu výjimku neměli velkou gólovou šanci,“ popsal duel brněnský obránce Stanislav Lerch.

Pardubice ze své aktivity branky nevytěžily, což je odsoudilo ke čtvrté porážce ze čtyř duelů. „Výsledkově zápas nevypadá dobře, ale co se týče počtu šancí, byli jsme velmi vyrovnaný soupeř. Jenže Brno je na rozdíl od nás proměňovalo. Máme mladý a nezkušený tým,“ uvedl pardubický útočník Dominik Fejl.

Brno nastartoval už ve druhé minutě kapitán Tomáš Prokeš, ovšem další branky padly až ve druhém poločase. „Kdybychom dali na 1:1, k čemu jsme příležitosti měli, mohli jsme utkání otočit a hrálo by se nám jinak. Jenže Brno má dost zkušených hráčů,“ hlesl světový šampion do 21 let v malém fotbale Fejl.

Pardubice – Brno 0:5 (0:1)

Branky a nahrávky: 2. Prokeš (Levčík), 39. Lerch, 51. Lerch (Prokeš), 52. Macko (Levčík), 60. Moučka (Prokeš). Rozhodčí: Pfeifer – Novák. ŽK: Krátký, Formáček – Lerch.

Pardubice: Daniel Bartaloš – Marek Řehák, Dominik Fejl, Vojtěch Kaluža, Jakub Rek, Tomáš Formáček, Ondřej Hátle, Lukáš Tichý, Adrian Nemšovský, Kryštof Hampl, Jan Rosůlek, Marek Jech (C), Lukáš Krátký.

Brno: Lukáš Zrzavý (Zdeněk Sára) – Čeněk Cenek, Jakub Dobšíček, Jan Hloch, Milan Klimeš, Dominik Moučka, Stanislav Lerch, David Macko, Patrik Levčík, Tomáš Prokeš (C).

Ve 39. minutě ovšem zvýšil Lerch a v 51. minutě přidal tentýž hráč druhý zásah v utkání. Minutu po něm se prosadil David Macko a poslední trefu přidal v závěru Dominik Moučka. „Domácí víceméně drželi balon první půlku, ve druhé se to vyrovnalo. Po druhém gólu jsme se uklidnili, jak jsme dali hned po sobě na 3:0 a 4:0, bylo po zápase,“ prohlásil Lerch.

Pro zkušeného brněnského hráče jsou dva góly v jednom duelu ojedinělý počin, příspěvek do týmové poklady jej však patrně mine. „Nezkásnou mě, jsem jeden z nejstarších, to si pohlídám,“ smál se. „Cítil jsem se v utkání dobře, gól na 2:0 jsem dal z přímáku, přímý průstřel, jak to dělá Pospa (Tomáš Pospiš – pozn. red.), díval jsem se na něho. Při druhém gólu jsem vypíchl na půlce balon a s Prokym (Tomáš Prokeš – pozn. red.) jsme si to ťukli do prázdné. Dostal jsem i žlutou kartu, takže jsem měl dobrý zápas, vycházelo mi toho hodně,“ culil se Lerch.

Pardubice se krčí na dně východní skupiny Superligy malého fotbalu, na čtvrtou příčku zajišťující play-off ztrácejí čtyři body. „Myslím si, že obě skupiny jsou hrozně nabité. Potřebujeme vyhrávat, ale když nedáme góly, nemůžeme zvítězit. Rád bych zabojoval o play-off. Každý zápas je samozřejmě jiný, poslední může porazit prvního, takže uvidíme,“ řekl Fejl.

Brno naopak suverénně kráčí za první místem, jako jediný celek v soutěži neztratilo ani bod. „I když nám v Pardubicích chybělo spoustu hráčů jako Preslík, Bob (David Presl a Bohumír Doubravský – pozn. red.), Pospec nebo Tadeáš Zezula, tedy skoro celá pětka, je vidět, že máme patnáct lidí a kdokoli jede, pořád máme kvalitu. Jsme strašně poctiví, chceme a jdeme si za tím. Když zvládneme zápas s Blanenskem, myslím, že první místo asi udržíme a budeme se soustředit na play-off,“ přemítal Lerch.