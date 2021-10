Třetiligový tým ještě před dvaceti lety nastupoval ve slavné Premier League a pyšní se přízní britského zpěváka Eda Sheerana. „Neville o mém odchodu z klubu nechtěl nejprve vůbec slyšet, ale když Ipswich projevil enormní zájem a řešil to velmi rychle a agresivně, pochopil, že jde pro mě o skvělou šanci. Přestože musel skousnout osobní ambice se Salfordem, zachoval se fantasticky a ve finále mi v přestupu nebránil,“ líčil v rozhovoru pro Deník Rovnost třicetiletý Hladký, jemuž se v Anglii narodil syn.

Václav Hladký

narozen: 14. listopadu 1990 v Brně

post: brankář

současný klub: Ipswich Town (3. anglická liga)

bývalé kluby: Zbrojovka Brno, Liberec, St. Mirren (Skotsko), Salford City (4. anglická liga)

Po přestupu ze skotského St. Mirren jste odehrál první sezonu v Anglii. Jak jste si ji v Salfordu užil?

Bohužel ji ovlivnilo covidové období, ale přesto to byla pro mě zkušenost k nezaplacení. Nejen díky tomu s kým jsem se v klubu setkal a s kým jsem na denní bázi pracoval, ale anglický fotbal je sám o sobě skvělý a trochu specifický.

Zatímco vy jste získal cenu pro nejlepšího brankáře soutěže, Salford měl ambice na postup, ale neuspěl…

Pro tým to bylo jednoznačně zklamání, i když play-off nám uteklo jen o dva body, ale cíl byl postup, což se nesplnilo. Z osobního pohledu se můžeme bavit, že se mi sezona povedla a byl jsem důležitý článek mužstva. Své výsledky bych ale vyměnil za to, abychom postoupili.

Je přestup do třetiligového Ipswiche důkazem, že jste si udělal za rok v Anglii dobré jméno?

Beru to tak, protože momentálně jsem součástí ohromného klubu, který určitě nepatří do League One (třetí nejvyšší soutěž – pozn. red.). A nejde jen o nějakou frázi, protože noví majitelé vyhlásili okamžitý boj o postup a dělá se pro to extrémně hodně, což můžu vidět každý den v tréninkovém centru. Nejen, že se o postupu mluví a píše, ale opravdu každodenní práce je tady obrovská.

Před přestupem do Salfordu jste mluvil o tom, že toužíte po Premier League. Pořád ji máte v hlavě?

Nic se nezměnilo, teď jsem udělal další krok a myslím, že správným směrem. Všechno si musí dobře sednout, aby se to podařilo. Moje ambice a sny jsou stejné.

Je Ipswich na jiné úrovni než váš bývalý zaměstnavatel?

Salford měl taky extrémní ambice, ale byl to klub, který ještě před pěti lety hrál amatérskou soutěž. Podařilo se mu postupovat několik roků po sobě, což je fantastické, ale s Ipswichem se to nedá vůbec srovnávat. Třeba co se týče fanouškovské základny, na každý náš domácí zápas chodí pětadvacet tisíc a tréninkové centrum je tady ještě z dob Premier League. Navíc nový majitel do klubu investuje, jde o obrovský kolos, který má jednoznačný cíl, a to je postoupit. Je to úplně jiná dimenze.

První sezonu v Anglii jste odehrál bez diváků na stadionech. Jak si nyní užíváte atmosféru při utkání?

Fanoušci jsou přesně to, co zdobí anglický fotbal nehledě na úroveň. V Premier League jsou stadiony pro čtyřicet, padesát, šedesát tisíc lidí, ale je jedno, kde hrajete. Ipswich má doma kapacitu třicet tisíc, atmosféra je fantastická a lidi jsou nažhavení, což je opravdu něco neskutečného. Když jsme hráli rok před prázdnými tribunami, zvykl jsem si, ale teď jsem si zase hodně rychle přivykl, že v devadesáti procentech zápasů jsou plné.

Zatímco Salford vlastnily fotbalové legendy jako bratři Nevillové, David Beckham, Ryan Giggs a další, Ipswichi fandí zpěvák Sheeran. Vnímáte to?

Určitě, ale bohužel jsme s ním na kávě ještě nebyli, což nás všechny mrzí. Víme, že na domácí zápasy chodí, když má čas. Je to něco příjemného a všechny nás to motivuje.

Britský zpěvák Ed Sheeran je velkým příznivcem anglického klubu Ipswich Town.Zdroj: Ipswich Town FC

V Salfordu jste měl nejvíc vychytaných nul v soutěži, Ipswich teď ve třinácti zápasech dostal jedenadvacet gólů. Jsou jeho zápasy větší divočina?

Je to trochu jiné v tom, že jsme v letním přestupovém období přivedli dvacet nových hráčů včetně mě a tým si nějakou dobu sedal. To není fráze, ale fakt, který nespraví nic než čas a každodenní práce v tréninku. Hráči si na sebe musejí zvyknout a poznat jeden druhého. Ze začátku jsme dělali i hloupé individuální chyby, a tím jsme ztráceli body. Bylo to divočejší, ale posledních pět zápasů se to uklidnilo. Zlepšujeme se, co se týče týmového výkonu, a výsledky přicházejí. Začíná to být už příjemnější.

V Ipswichi jste se potkal s českým brankářem Tomášem Holým, což je zřejmě pro český fotbal rarita…

Myslím, že je to vlastně poprvé v historii, kdy se potkali dva čeští brankáři v zahraničí. Na jednu stranu jsme samozřejmě rádi, že máme v týmu nějakého parťáka, protože pro nás je to v zahraničí poprvé, ale je blbé, že jsme oba gólmani. V momentě, kdy přijdeme na trénink, tak spolu o ten post soupeříme. To je fakt, který nezměníme. Každý si chce vydobýt svoje místo na slunci a každý pro to děláme maximum.

Holý je v Ipswichi už dva roky. Byl vaším průvodcem po příchodu do klubu?

Pro mě je fajn, že mám v týmu českého kolegu, se kterým si můžu povykládat o nejzákladnějších věcech, co a jak v klubu funguje. Radil mi, kde je kustod, kde co najdu, jak funguje nějaká kultura v klubu. Jsou to takové blbosti, ale když přijdete do nového prostředí, hodně vám to usnadní začátky.

Potkáváte se i ve volném čase mimo stadion?

Byli jsme už několikrát i s Tomášovou partnerkou na večeřích, ale máme to teď s manželkou malinko složitější, protože se nám rozrostla rodina. Zvykáme si na nový život a chce to taky trochu čas.

Co se pro vás po narození dítěte změnilo?

Je to šest měsíců a třeba teprve před pár dny jsme se vyspali poprvé od večera do rána. (smích) Je to takové divočejší, ale to k tomu patří a musí si tím projít každý, kdo založil rodinu. Nejde o nic, z čeho bych byl rozhozený, ale změna je to velká a zvykáme si na ni všichni společně.

Kvůli přestupu do Salfordu jste se stěhoval do Manchesteru. Teď jste zamířil s rodinou zase víc na východ?

Moje manželka byla fakt smutná, že se po roce zase stěhujeme jinam. V Manchesteru jsme byli spokojení, což si plně uvědomuju, ale byl jsem v tomhle smyslu trochu sobecký a zvolil kariéru, protože jsem věděl, že je velká šance se posunout na úplně jinou úroveň a musel jsem rozhodnout.