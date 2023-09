DANUBE-MORAVIA CUP patří mladíkům z Bělehradu. Otočili finále s Jihomoravany

Závěrečnými zápasy o konečná umístění vyvrcholil ve Vyškově DANUBE-MORAVIA CUP, turnaj fotbalových výběrů do sedmnácti let z družebních regionů ze šesti zemí. Ve finále domácí reprezentace Jihomoravského fotbalového svazu Brno podlehla mladým Srbům z Bělehradu 1:2. Bronz putuje do polského Krakova.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Ve Vyškově skončil DANUBE-MORAVIA Cup sedmnáctiletých fotbalových výběrů. Nejlepší byli mladí Srbové z Bělehradu. | Foto: JmKFS Brno