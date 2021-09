Jihomoravské derby vždy patří mezi nejpohlednější bitvy soutěže a stejné atributy mělo i tohle utkání. „S Blanenskem jsou to vždy taková vyhecovanější střetnutí, panuje mezi námi zdravá rivalita, známe se všichni, jsme kamarádi. Je to pro nás derby, ale všechno v duchu fair play a takové zápasy nás strašně baví,“ přiznal brněnský záložník David Presl.

V červnovém Superfinále vyhrálo Brno vzájemný duel 3:1, Blanensko skončilo až třetí, Brno slavilo titul. Tentokrát vyhráli úřadující mistři 5:2 a ujali se vedení v tabulce východní skupiny. „Neřekl bych, že to je frustrující, ale už je potřeba Brnu tu sérii někdy pokazit. Chceme Brno sesadit, máme jedině nejvyšší ambice,“ podotkl blanenský hráč Pavel Kucharčuk.

Většina utkání byla vyrovnaná. Skóre otevřel v osmé minutě hostující Bohumír Doubravský, dvě minuty nato srovnal Kucharčuk. Vedení po první půli vystřelil Brnu v sedmnácté minutě Tomáš Prokeš. „S Olomoucí jsme dostali laciné góly, prohrávali jsme v poločase 0:3. Řekli jsme si, že teď začneme naplno, nikdo nic nevypustí, protože duely se těžko otáčí, nesmíme dostat jednoduchý gól. Byla to přetahovaná, Blanensko hrálo nebezpečně na hrušku, kde to hráč sklepával pod sebe, ale Zrza zachytal fantasticky, neskutečně nás podržel,“ ocenil Presl gólmana Lukáše Zrzavého.

Blanensko – Brno 2:5 (1:2)

Branky a nahrávky: 10. Kucharčuk (Minx), 44. Kucharčuk (Hlaváček) – 8. Doubravský (Presl), 17. Prokeš (Dobšíček), 53. Presl (Doubravský), 55. Presl, 57. Prokeš (Hloch). Rozhodčí: Dolanský – Stria. ŽK: Fládr, Hlaváček, Krška – Macko. Diváci: 75.

Blanensko: Jakub Klimeš (David Novotný) – Ondřej Paděra (C), Pavel Kucharčuk, David Krška, Jan Minx, Zdeněk Fládr, Aleš Rus, Roman Hlaváček.

Brno: Lukáš Zrzavý (Dominik Kunický) – Čeněk Cenek, Jakub Dobšíček, Bohumír Doubravský, Jan Hloch, Stanislav Lerch (C), David Macko, David Presl, Tomáš Prokeš.

Když Čeněk Cenek za stavu 1:2 místo prázdné brány trefil tyčku, přišel trest z domácího brejku a Kucharčuk ve 44. minutě srovnal. „Měl jsem pocit, že už je máme. Mohli jsme pak jít do vedení, ale Brno ve finálních fázích dohrálo situace do gólu, dokázalo je vyřešit. Brno má kvalitu, to je bez debat, některé balony se však k hostům odráželi lépe než k nám,“ litoval Kucharčuk.

Dvěma brankami v 53. a v 55. minutě rozhodl duel Presl. „Gól na 3:2 zařídil Bob (Doubravský – pozn. red.), dal mi míč skoro do prázdné, z boku jsem to prostřelil. Blanensko pak muselo bušit, dostávali jsme se do brejků a rozhodli. Do stavu 3:2 bylo utkání otevřené, čtvrtý gól jej zlomil,“ popsal brněnský hráč.

Tři minuty před koncem pojistil hostům výhru Prokeš. „Brňané asi měli víc štěstí, v rozhodujících okamžicích v koncovce. Šance, které jsme měli, jsme proměnit nedokázali,“ mrzelo Kucharčuka.

V prvním kole Brno zvítězilo na domácím hřišti nad Olomoucí 5:4 až po pokutových kopech, proti silnému Blanensku už zabralo naplno. „Víme o tom, že nás skoro tři roky nikdo neporazil, série jednou asi skončí, ale nepřipouštíme si to. Do každého zápasu jdeme naplno, nikdo z hráčů nic nevypustí, že bychom něco podcenili. Olomouc nás vytrestala a uvědomili jsme si, že takhle laxně to nepůjde. Tahle facka nás trochu nakopla,“ upozornil Presl.

V jihomoravské bitvě Brno uspělo i s odlišnou sestavou. „S Blanenskem jsme po dlouhé době měli pár omluvenek, na zápas jsme nejeli se dvěma pětkami, bylo nás do hry jen osm. Takže kluci, co nebyli jako Levča (Patrik Levčík – pozn. red.), protože hráli zápasy velkého fotbalu, budou mít těžké dostat se zpátky do sestavy,“ usmál se brněnský záložník.