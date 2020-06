Zemřel ve věku 84 let, tehdy připadlo datum 29. června 2015 také na pondělí. Fotbal ztratil velikána, jehož uznávaly i největší osobnosti tohoto sportu. „Masopust hrál jako Brazilec. Vypadal, choval se a hrál, jako by se narodil u nás. S míčem byl opravdu skvělý,“ prohlásil o Masopustovi legendární brazilský fotbalista Pelé. „Josef Masopust? Velký fotbalista. Skvělý člověk. Dobrý přítel!“ říkala o něm portugalská hvězda Eusébio.

Masopust se narodil 9. února 1931 v dnes již neexistujících Střimicích u Mostu, jako nejstarší ze šesti dětí horníka. S fotbalem začínal v Baníku Most, kde už jako dorostenec nastupoval v A mužstvu dospělých.

Ještě v dorosteneckém věku zamířil do sousedních Teplic a odtud na vojnu do Dukly Praha, kde strávil nejlepší léta své velice úspěšné hráčské kariéry. Startoval na mistrovství světa v Chile v roce 1962, kde hrál ve slavném finále s Brazílií. Dal gól, ale Československo prohrálo 1:3. Následně převzal Zlatý míč pro nejlepšího hráče Evropy, což se od té doby z Čechů povedlo jen Pavlu Nedvědovi v roce 2003.

Masopust po konci kariéry uspěl také jako trenér. V roce 1978 dovedl k titulu Brno. „V týmu se nacházela rovnováha mezi bojovníky, špílmachry, střelci. Mužstvo se dalo tak dobře dohromady, až byla radost na něj pohledět. Skutečně jsme hráli fotbal, který bavil diváky, což nakonec dokazovaly návštěvy. Čtyřicet tisíc lidí za Lužánkami nebyl žádný problém,“ vzpomínal trenér před lety v rozhovoru pro Deník Rovnost na mistrovské mužstvo.

Brněnskému mužstvu seděla ofenzivní hra, kterou kouč Masopust preferoval. Na hřišti předváděl, že fotbal stále umí. „Když něco vysvětloval, rovnou nám to ukázal na hřišti. Uměl věci, které bral jako samozřejmost, jenže my je nedokázali přenést na hřiště, za což nám dával v kabině třasky. Byl to férový člověk, přirozenou autoritu neskrýval, ale snažil se ji zužitkovat ve prospěch mančaftu. Dbal na partu, abychom se jeden opřeli o druhého, dovedl nás podržet, když někdo ujel. Bral srandu a v případě potřeby uvolnil atmosféru,“ přiblížil před časem nejlepšího fotbalistu Evropy za rok 1962 brněnský záložník Karel Jarůšek, který si s ním později už tykal.

V letech 1984 až 1987 vedl Masopust národní tým Československa a přispěl i k rozvoji fotbalu v Indonésii, kde trénoval juniorskou reprezentaci. V roce 2000 byl zvolen českým fotbalistou století před Josefem Bicanem a Ivem Viktorem. Za svého nejlepšího hráče v historii ho vybrala i FAČR k padesátému výročí UEFA a mezi sto nejlepších fotbalistů historie ho zařadil také Pelé.