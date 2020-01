Tomu se tedy říká rozdíl. Fotbalová Zbrojovka předvedla v úvodních dvou víkendových utkáních zimní Tipsport ligy dvě naprosto odlišné tváře. Zatímco v sobotu třetí celek slovenské nejvyšší soutěže Dunajskou Stredu rozcupovala 5:0, o den později utržila debakl 1:5 s předposledním týmem tamější první ligy Nitrou.

Ilustrační foto. | Foto: Josef Kratochvíl

Z Dunajské Stredy si tak do Brna dovezla pouze o jeden vstřelený gól aktivnější skóre. „Po sobotním náročném utkání a regeneraci se už projevila určitá únava. Do utkání jsme vstoupili aktivně, ale neproměnili jsme dvě tutovky a pak jsme soupeři nahráli na gól. Ve druhé půli jsme se duel ještě snažili změnit a nasadili čerstvé hráče, ale nepovedlo se nám to. Byli jsme všude pozdě, fyzicky jsme nestíhali,“ litoval brněnský trenér Miloslav Machálek.