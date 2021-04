Zbrojovka se dočkala tříbodové radosti po osmizápasové šňůře bez vítězství. „Mám velkou radost, že jsme dokázali po dlouhé době bodovat plným ziskem,“ vykládal brněnský trenér Richard Dostálek.

Za úspěchem ve 26. kole FORTUNA:LIGY stojí především dění za zavřenými dveřmi kabiny mezi poločasy. „Bylo potřeba malinko razantněji hráčům zdůraznit, jakým způsobem musíme hrát ve druhé půli. Naše situace je taková, že remíza pro nás byla málo, chtěli jsme utkání zvládnout za tři body. Věnovali jsme se i taktickým pokynům, aby to na hřišti mělo hlavu a patu,“ přiblížil pauzu Dostálek.

Hned po přestávce brněnské mužstvo na domácí vlétlo a uzamklo je v pokutovém území. Za patnáct minut druhé půle kopala Zbrojovka sedm rohových kopů a po jednom z nich se prosadil záložník Jiří Texl. „První poločas nám moc nešel, měli jsme těžké nohy, ale asi zafungovalo, že jsme uspali soupeře. Museli jsme vyhrát a vyhráli, takže super,“ radoval se Texl.

Dynamo České Budějovice - Zbrojovka Brno 0:2 (0:0)

Branky: 56. Texl, 85. Růsek z pen. Rozhodčí: Pechanec - Hock, M. Novák - Denev (video). ŽK: Čolič (Č. Budějovice). Bez diváků.

Č. Budějovice: Drobný - Čolič, Králik, Talověrov (62. Havel), P. Novák - Čavoš (82. Jánošík), Havelka - Brandner, Alvir (62. Mészáros), Mršič - Diop (69. Vais). Trenér: Horejš.

Brno: Berkovec - Bariš, Hlavica, Pernica, Moravec - Štepanovský (87. Gajič), Čermák, Texl (69. Růsek), Pachlopník (78. Sedlák), Fousek (46. Fila) - Hladík (77. Přichystal). Trenér: Dostálek.

Ostřejší domluva od trenérů po letargické první půli zjevně pomohla. „Na začátku přestávky přišel vítr, ale i když se nám první půlka nepovedla, soupeř měl jen standardky. Řekli jsme si, že se na to nesmíme dívat, a dokud máme naději, musíme usilovat o výhru. Deset, patnáct minut druhé půle jsme na domácí vletěli a dali gól, pak ještě jeden. Mockrát se nám nestalo, abychom dali dvě branky. Vítězství jsme si zasloužili,“ prohlásil Texl, zimní posila z Olomouce.

Trefil se v 56. minutě, když mu po přetaženém rohovém kopu Ondřeje Pachlopníka přesně předložil míč Peter Štepanovský. „V hodně zápasech jsme to dávali před bránu a řekli jsme si, že budeme hledat možnosti taky pod sebe. Šeďa viděl, jak jsem si odskočil, skvěle mi to nachystal a trefil jsem se přesně k tyči. Super akce a půlka gólu je určitě jeho,“ ocenil střelec přínos Štepanovského.

Pět minut před koncem pojistil vítězství Antonín Růsek z pokutového kopu po faulu na pronikajícího Daniela Filu. Domácí se na odpověď nezmohli. „Z naší strany to byl zápas dvou rozdílných poločasů. Začali jsme dobře, první půle snesla měřítko, ale ve druhé jsme se dostali pod tlak, ze kterého jsme se nedokázali dostat, padla na nás deka. Bylo to hodně špatné,“ uznal záložník Dynama Filip Havelka.

České Budějovice protáhly sérii bez výhry na osm kol a kouč David Horejš byl hodně kritický. „Naše hra směrem dopředu je žalostná, útočníci se ani nedostanou do zakončení. Chci se omluvit všem fanouškům za to, co jsme předvedli ve druhém poločase, je to pro mě obrovské zklamání. Hráči by měli být hrdí, že mohou nosit tenhle dres, ale někteří jím pohrdli. Výkon jako ve druhé půlce jsem nezažil za svou trenérskou kariéru, i když je krátká,“ zlobil se Horejš.

Osm kol před koncem soutěže se Zbrojovka stále nachází na sestupové šestnácté pozici. Tři body nyní ztrácí na Teplice, které klesly na patnáctou příčku po prohře 1:3 s Mladou Boleslaví. „V poslední čtvrtině soutěže se rozhodne. Mužstva nad námi mají bodový odskok. Pokud nebudeme dělat body, k záchraně nás nic nepřivede. Je to jen o nás, abychom se přizpůsobili podmínkám a naplno bodovali ve zbývajících zápasech,“ burcoval Dostálek.