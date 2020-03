Jak jste reagovali v kabině na neúspěšnou generálku s Pardubicemi, kdy jste prohráli 1:2?

Řešili jsme to dost a rozebírali si věci, které ve hře neměly být. Všichni si uvědomujeme, že vstupujeme do ligy a hlavy se nám automaticky přepnou na tisíc procent. V přípravě je to jiné, ovlivňuje to hodně faktorů a generálka sice slouží k tomu, aby se ledacos ukázalo, odstranily se poslední nedostatky, ale stejně základ je až liga. Tam se teprve ukáže, jak na tom opravdu jsme.

Tlak na tým je od vedení i fanoušků před jarem velký. Jak se s tím vypořádáte?

Jsme v klubu, kde tlak je pořád. Chceme uspět, proto pod ním musíme umět hrát. Bojujeme o postup do první ligy, kde je ještě dvakrát větší. Je těžší postoupit než hrát o záchranu, protože cesta nahoru je opravdu dlouhá. Musíme se naučit to zvládat a máme na to čtrnáct zápasů. Půjdeme krok po kroku. Začínáme v neděli, pak se připravíme na další zápas.

Je pro vás fotbal i v takových situacích pořád zábava?

Pro mě ano, proto ho hraji. Mladší kluci v nich zase sbírají zkušenosti, protože zápasy pod tlakem je naučí víc než duely, které jdou odehrát s čistou hlavou. Teď se začne hrát o body, o peníze, o úspěch a ten si přejeme všichni. V důležitých zápasech se snažím prokázat své zkušenosti.

Jak v kabině pracujete s mladými hráči?

Samozřejmě se s nimi neustále bavíme. Na koho jiného se mají obrátit. Jako zkušení musíme stát na hřišti jako styčný prapor, mít na starosti tři čtyři hráče kolem sebe a půjde to. Druholigové zápasy jsou těžké na psychiku i fyzickou kondici a mladí se musí v těžkých bitvách učit.

V zimě přišel Pavel Dreksa, smlouvu podepsal Ondřej Vaněk. Rozhodnou zkušenosti o postupu?

O postup jsem hrál v kariéře už třikrát. Neříkám, že jsem extra zkušený, ale nějaké utkání už za sebou mám. Pokud se nám nepovede zápas, nezhroutíme se z toho. Čím víc zkušených hráčů, tím je to určitě snazší. Každý z nás vidí na hřišti něco jiného, tak si k tomu řekne své.

V jaké pozici se nacházíte před jarní částí?

V podobné jako Pardubice, Dukla, Hradec nebo Jihlava. Už na začátku je potřeba nezaváhat, protože by to nemuselo dobře dopadnout. Liga se postupně rozjede a uvidíme po pár zápasech, jak se to vyvine. Rozhodně jsme ovšem v lepší pozici než loni, kdy jsme šli do jarní části ze sedmé pozice.

Očekáváte, že některý z adeptů na postup získá jistotu první ligy předčasně?

Nemyslím si. Jde o vyrovnanou soutěž. Hned v prvním kole k nám sice přijede poslední mužstvo soutěže, ale v druhé lize není slabého soupeře. Každý tým má kvalitní hráče. Je potřeba mít ke všem pokoru a respekt. Myslím si, že na konci rozhodnou opravdu detaily, standardní situace a další herní prvky.

V přípravě jste občas hráli na tři i čtyři obránce. Zvládáte přepínat z jednoho systému do druhého?

Měnit systémy hry je složité a hodně citlivé. Musíme se dostat do fáze, aby to pro nás bylo výhodné a produktivní pro konkrétní zápas. Musíme se přesně naučit šablony a základní posuny, dostat je pod kůži. Výsledek si vyhodnotíme až po ligových zápasech, jestli nám změny v herním stylu přinesou plus, nebo minus.

Po prvním přípravném zápase jste se však na změnu v systému netvářil nadšeně. Změnil jste názor?

(smích) Viděl jsem totiž před sebou ještě skoro dva měsíce náročné přípravy a upřímně jsem toho měl dost už po jediném týdnu. Je ale určitě dobře, že máme další možnosti navíc, které pro nás budou v určitých zápasech výhodné.

PAVEL ŠŤASTNÝ