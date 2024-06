Zdroj: Jaromír Pýcha

LUBOŠ KUBÍK. Vicemistr Evropy z roku 1996 se do povědomí veřejnosti dostal i tím, že v roce 1988 emigroval do italské Fiorentiny. O dva roky později už českým týmem zažil jízdu do čtvrtfinále světového šampionátu. Na EURO 1996 odjížděl jako fotbalista Petry Drnovic, kterou společně s Drulákem pomohl vytáhnout až na pátou pozici české nejvyšší soutěže.

Na jihu Moravy rodák z Vysokého Mýta působil pouze právě v sezoně 1995/1996. Na evropském šampionátu se blýskl především při legendárním semifinálovém rozstřelu proti Francii, kdy jako první zahrával penaltu a úspěšně proměnil. Češi pak na pokutové kopy Francii skolili a postoupili do finále s Německem.

Tehdy dvaatřicetiletý Kubík se po Euru vydal z Drnovic do Slavie Praha. Kariéru Kubík ukončil v roce 2001 v USA, kde si zahrál v dresu Dallasu MLS.