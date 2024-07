Právě Ukrajina hostila v letech 2007 až 2021 všechny ročníky turnaje Eurofanz, po vypuknutí války na jejím území se však soupeření fanklubů přesunulo do Brna.

Deset evropských výběrů tentokrát doplnili fanoušci z Brazílie a Mexika, kromě sportovního klání o celkové vítězství však šlo i o ukázku přátelství a solidarity. Veškerý výtěžek totiž znovu putoval na podporu ukrajinských rodin zasažených válkou.

| Video: Youtube

Fanouškovské výběry byly rozděleny do čtyř tříčlenných skupin, ze kterých nejlepší dva celky postupovaly do vyřazovacích bojů. Do nich se dostalo i Slovácko, které prošlo až do semifinále, ve kterém však nestačilo na Ukrajinu.

Dramatické finále pak nabídlo bezbrankovou podívanou, kterou musely rozhodnout až pokutové kopy. V nich se dařilo více rumunským fanouškům, kteří zvítězili 4:2 a obhájili prvenství. „Rád bych poděkoval všem hráčům, týmům, fanouškům, sponzorům a dobrovolníkům, kteří se podíleli na organizaci turnaje. Výtěžek z akce věnujeme opět na podporu rodin z Ukrajiny,“ potvrdil organizátor turnaje Marek Fišer.

V roce 2022 klání fotbalových fanoušků hostil dokonce přímo legendární stadion za Lužánkami, loni už se však přesunulo na umělou trávu sousedního Boby centra, kde se odehrál i letošní ročník.