Na hřiště Strání mířili jako jasný favorit, fotbalisté Rosic ale svou roli nezvládli. Nováčkovi divize E nedokázali v prvním kole MOL Cupu dát ani gól a trest pro celek z Brněnska přišel v závěru utkání, v 87. minutě vystřelil domácím nečekaný postup Luboš Miklovič. Strání zdolalo Rosice 1:0 a míří do další pohárové fáze.

Fotbalisté Rosic (v černém) končí po prohře 0:1 ve Strání v letošním ročníku MOL Cupu už po prvním kole. | Foto: Deník/Libor Kopl

Rosice zatím v obou dosavadních kolech Moravskoslezské fotbalové ligy remizovaly 1:1, ve středu chtěly na hřišti celku ze Zlínského kraje slavit výhru. Místo toho v letošním ročníku MOL Cupu končí už v prvním kole. „Je to pro nás hodně velké zklamání, jsme rozčarovaní především z našeho výkonu. Hrajeme jen po vápno, dál to nedotáhneme, jsme nyní v takové fázi, že nedokážeme dát gól. Musíme se poučit a jít dál,“ hodnotil rosický asistent trenéra Petr Malata.

Realizační tým třetiligového klubu do utkání vyslal obměněnou jedenáctku, ta však na nadšeně hrající domácí tým nedokázala najít recept. „Všichni kluci z lavičky dostali šanci, mohli se porvat o své místo. Podíváme se ještě na video, jak přesně to bylo, ale musíme hrát líp, není to dobré,“ nebyl spokojený Malata.

Rozhodující trefu Strání téměř nemohlo načasovat lépe. Slovenský útočník Miklovič se totiž prosadil pouhé tři minuty před koncem řádné hrací doby, Rosicím už nezbyl téměř žádný čas na odpověď.

Svěřenci kouče Petra Čuhela se tak s pohárem loučí už po dvou utkáních, v předkole si ještě poradili se Skašticemi, do druhého kola už ale neproklouzli. „Pohár pro nás byl až na druhé koleji, soustředíme se na třetí ligu. Chtěli jsme samozřejmě zvítězit, ale nebudeme z toho dělat žádné závěry. Prostě jsme prohráli a soustředíme se na další zápasy,“ doplnil Malata.