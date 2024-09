(směje se) Samozřejmě ano. Hlavně to ale všichni bereme jako extrémní úspěch, který tady v mládeži dlouho nebyl. Trochu to byla i shoda okolností, musela nám k tomu dopomoct i pražská Sparta (Sparta postupem do Ligy mistrů zamířila do druhé větve a uvolnila místo Zbrojovce – pozn. red.), ale kluci jsou nadšení a těší se.

Dá se říct, že je to takové vyvrcholení té minulé úspěšné sezony?

Pořád tvrdíme, že ročník, který uhrál druhou příčku, je velmi silný a má co nabídnout i do budoucna. A účast v evropské soutěži je jen vyústěním té celé sezony. Prakticky jsme sahali po titulu, chybělo jen trošku, abychom víc zdramatizovali klíčový zápas se Spartou. Nešťastně jsme prohráli 1:2, kluci ale v tom zápase byli lepší. I druhé místo ale je nádherné. Osobně to beru jako historický úspěch a k tomu mají kluci bonus v podobě účasti v evropských pohárech.

V osudí jste měli španělský Real Betis nebo portugalskou Bragu, bavili jste se s hráči, jestli mají nějakého vysněného soupeře?

Je třeba říct, že skoro všechny kluky, kteří ten minulý ročník odehráli a mohli by za dorost nastupovat ještě i v této sezoně, tak jsme už posunuli do mužů. Takže spolu v každodenním kontaktu ani nejsme, i když se často potkáváme. Detailně jsme ani nevěděli, koho přesně můžeme dostat, vyskočilo to na nás až nedávno. Úplně jsme se o tom tedy nebavili, ale kluci s nadsázkou říkali, že by se chtěli podívat na nějaký pěkný stadion a utkat se s nějakým kvalitním soupeřem.

Nakonec narazíte na slovenský Trenčín, což je dost pikantní los, že?

Většinou to tak bývá, že los prvních kol je tak trochu uzpůsobený otázce vzdálenosti, takže když jsme viděli, že máme v osudí Trenčín, tak jsme si hned říkali, že ho dostaneme. Dostupnost je samozřejmě nejlepší, teď už je jen na klucích, jak se s tím popasují a jestli se podívají do dalších kol.

Trenčín není nejatraktivnějším soupeřem, ale je to poměrně příznivá varianta s ohledem na šance na postup, že?

Souhlasím. Shodou okolností jsme s Trenčínem před aktuální sezonou hráli i přípravné utkání, určitým způsobem jej známe. S klukama tedy trochu tušíme, co můžeme očekávat, bude to padesát na padesát. Nečeká nás nic jednoduchého, Trenčín má výborné hráče, je mistrem slovenské dorostenecké ligy, kde předčil i bratislavský Slovan. Určitě jej nemůžeme podceňovat. Samozřejmě to není soupeř z atraktivní destinace, ale je extrémně kvalitní.

Jaké šance tedy dáváte vašemu celku?

Bude to určitě nesmírně těžký dvojzápas, ale klukům pevně věřím, že mají schopnosti jej zvládnout. A potom už by se mohli dočkat i lepšího soupeře v otázce zvučnosti. I když už Trenčín má silný ročník, který nás naplno prověří.

Kvůli nevyhovujícím podmínkám stadionu na Srbské je v hře varianta, že byste museli odehrát domácí utkání s Trenčínem mimo Brno, jak velká by to byla kaňka?

Samozřejmě to mezi sebou taky řešíme. Ani my ještě nevíme, jak to bude, nedostali jsme finální informaci. Takže jen doufáme, že nějaké povolení přijde a utkání se uskuteční na Srbské. Ani netušíme, kde bychom případně našli náhradní azyl.

Je úspěch z minulé sezony ukázkou toho, že koncepce v mládeži Zbrojovky je nastavená správně a daří se v poslední době vychovávat zajímavé talenty?

Určitě ano. Snažíme se kluky nezatěžovat tím, co se v klubu děje na nejvyšších pozicích, jak se to tam vyvíjí. Takže co nejméně řešíme otázky změny či setrvání majitele, nákupu nových hráčů či prosazování vlastních odchovanců. Osobně bych byl pro to, aby co nejvíc příležitostí dostávali naši kluci, protože opravdu mají kvalitu a je na čem stavět. Koncepce je dobrá, máme spoustu mládežnických reprezentantů. Mládež je tady výborná a je jen třeba kluky už v útlém věku zapracovat do mužského fotbalu. Teď jsme to tak třeba udělali s hráči ročníku 2006, kteří málem udělali titul, aktuálně už se připravují s áčkem či béčkem. Přitom by ještě v klidu mohli hrát s námi, ale nechceme to. Dbáme na to, aby co nejdříve načuchli k mužskému fotbalu.