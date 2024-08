Na jih Moravy v této sezoně může dorazit Real Madrid, Bayern Mnichov nebo Liverpool. A ne, opravu nejde o vtip. I když A tým fotbalové Zbrojovky tápe a hraje až druhou českou ligu, obrovská šance se otevírá před dorostenci brněnského klubu, kteří si mohou v nadcházejícím ročníku zahrát stále prestižnější dorosteneckou UEFA Mládežnickou ligu, obdobu Ligy mistrů, které se účastní právě i největší světové velkokluby. Má to ale háček, fanoušci Zbrojovky musí držet palce A týmu Sparty, aby se ve čtvrtém předkole Ligy mistrů přes švédské Malmö propracoval do hlavní fáze nejprestižnější soutěže dospělých.

Pak se totiž i dorostenecký výběr Sparty dostane přímo do hlavní fáze mládežnické Ligy mistrů a pro Zbrojovku se tak uvolní místo ve druhém kole první fáze, která je ekvivalentem předkola. Brňané mají vidinu prestižní soutěže díky tomu, že v uplynulém ročníku obsadili v české nejvyšší dorostenecké soutěži hráčů do devatenácti let druhé místo tabulky za Spartou.

Jasno o všem bude v úterý 27. srpna, kdy je v Praze na Letné na programu odveta čtvrtého předkola pražské Sparty proti Malmö. Pokud Pražané uspějí, Zbrojovka se může chystat na svou pouť mládežnickou Ligou mistrů. V cestě mezi dvaatřicítku nejlepších by pak Brňané museli přejít přes druhé a třetí předkolo. Los první fáze soutěže je na programu 3. září.

V minulé sezoně pobláznila mládežnická Liga mistrů třeba slovenskou Žilinu. Ta se dostala až do druhé fáze soutěže i přes pražskou Spartu, a v prvním kole play-off dokonce vyřadila Borussii Dortmund. Domácí zápas proti německému velkoklubu si na severním Slovensku nenechalo ujít přes deset tisíc fanoušků. Žilina následně vypadla v osmifinále soutěže s celkem FC Kodaň.