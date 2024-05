Svůj fotbalový svátek vyhlíží mladé fotbalistky i mladší žáci Zbrojovky Brno. V pondělí totiž poměří na stadionu v Srbské ulici síly se slavným rakouským klubem Rapidem Vídeň. Program začne v jednu hodinu odpoledne souboji dívčích přípravek a mladších žákyň, od třech odpoledne se pak představí starší žákyně a chlapecké týmy U13. Jeden zápas odstartuje vždy na hlavním stadionu v Srbské ulici a dohraje se na hřišti dvě, kde začne druhý zápas, jenž bude pokračovat na hlavním stadionu.

Fotbalistky Zbrojovky (na snímku v červených dresech) vyzvou v pondělí Rapid Vídeň. | Foto: FC Zbrojovka Brno

„Řídím se zásadou, že kde je vůle, je i cesta. Samozřejmě je to trochu komplikovanější, než domluvit trojzápas proti celkům z Moravy, ale atraktivita soupeře za to stojí. Navíc to vnímám tak, že pro hráčky i realizační týmy to je odměna za úsilí, které na rozvoj dívčí kopané ve Zbrojovce vynakládají. Souvisí to i s tím, že se pochopitelně hodláme dále rozvíjet,“ říká šéftrenér přípravek Vladimír Chaloupka, někdejší fotbalista Zbrojovky a jeden z hlavních iniciátorů akce.

Utkání už bedlivě vyhlíží také nová šéftrenérka dívčího úseku Eliška Houšťová.

„Moc se těšíme. Bereme to jako velkou příležitost pro navázání spolupráce s jedním z velkých evropských klubů. Cenné, přínosné a inspirující bude i srovnání s fotbalem za hranicemi. Celou akci vnímáme jako určitou oslavu a osvětu dívčího fotbalu nejen v Brně, i proto zveme hráčky i z jiných týmů, aby si přišly proti věhlasnému soupeři zahrát a získaly tak velkou zkušenost,“ doplňuje nová šéftrenérka dívčího úseku Eliška Houšťová.

Zlatá sobota, černá neděle. Brňan Bečvář doma v Histo Cupu vyhrál

Na konfrontaci se těší i trenér mladších žáků Zbrojovky Jiří Lejska. „Konfrontaci se zahraničními týmy vyhledáváme rádi a často, protože pro kluky je to hodně inspirativní. V lize se všichni navzájem známe a jakákoliv zkušenost s trošku jiným pojetím je cenná. Zkušenosti z takových těžkých zápasů pak znamenají, že se hráčům jen tak nerozklepou kolena, když o něco jde. Na zápas se pochopitelně těšíme. Den předtím sice hrajeme ligové utkání s Olomoucí, ale když přišla možnost zahrát si s Rapidem, neváhali jsme," přesvědčoval Lejska.