Blansko do utkání na líšeňské umělé trávě vstoupilo aktivně a od prvních minut dávalo fotbalistům Líšně jasně najevo, že nepřijelo jako sparing partner. Nicméně do šancí se ani jeden tým příliš nedostával.

Na jedné straně si blanenský gólman Martin Doležal musel poradit s několika nepřesnými centry, na druhé straně ohrožoval Jana Vítka v brance domácích zejména Filip Žák, jehož přízemní centry do vápna notně ohrožovaly defenzivu druholigového nováčka.

Změna skóre přišla v sedmnácté minutě, kdy David Štrombach dostal přihrávku do vápna, následně předal míč Štefanu Holišovi, jenž neměl problém s posláním míče do sítě. Domácí pak ještě reklamovali ofsajd, ale rozhodčí se nenechal ve svém rozhodnutí zlomit a Blansko vedlo. „V přípravě máme tři druholigové mančafty, po úvodní bitvě se Zbrojovkou jsme jeli do Líšně. Mrzí mě, že jsme nebyli v plném složení co se týče defenzivních řad, protože jsem si přál, aby nás Líšeň pořádně prověřila,“ hodnotil střetnutí blanenský kouč Zbyněk Zbořil.

Líšeň v prvním poločase ohrožovala Doležala primárně střelami z větší vzdálenosti. Jednu z nich vypálil z dobrých pětadvaceti metrů Michal Bednář a Doležal měl co dělat, aby míč vytěsnil na rohový kop. Ani z něj však Líšeň srovnání či větší gólovou šanci nevytěžila.

V závěru poločasu sice svěřenci líšeňského trenéra Milana Valachoviče dostali míč do sítě, ale stalo se tak ve chvíli, kdy pomezní signalizoval ofsajd a změna skóre se tak neudála. „První poločas snesl velmi vysoké měřítko a pomohli tomu i rozhodčí, takže v mých očích šlo o takřka ligový zápas,“ hodnotil první půli Zbořil.

Druhou část zvládla lépe domácí Líšeň, která od prvních minut ohrožovala branku Blanska, což se nelíbilo kouči hostí. „Ve druhém poločase jsme vypadli z role, nepřizpůsobili jsme se agresivitě a rychlosti domácích, kteří se zaslouženě dočkali vyrovnání,“ nebral si servítky s výkonem svých svěřenců Zbořil.

Zmiňované vyrovnání přišlo ve čtyřiašedesáté minutě, kdy se k přetaženému centru dostal Michal Dočekal a nedal Doležalovi v brance Blanska žádnou šanci.

Líšeň i nadále tlačila svého soka a jen vinou drobných nepřesností se nedostala do vedení. Zejména však šance Jaroslava Málka či Adama Fily volaly po gólu. „Za druhý poločas jsme si možná i zasloužili vyhrát, protože jsme měli víc ze hry a víc šancí. Ve druhé části jsme hráli, co jsme chtěli a bylo to vidět,“ řekl Valachovič.

V závěrečných minutách se opět dostalo ke slovu Blansko, ale Jan Minx ani o chvíli později Žák nedokázali své šance využít. Na poslední rohový kop šel do vápna Líšně i gólman Doležal, který sice přispěl k závaru v prostoru před bránou, ale ke změně ve skóre to nevedlo. „Bylo vidět, že Blansko má mužstvo na druhou ligu. Zejména v první půli mělo velikou kvalitu, kde nás přehrálo zkušeností. Musíme hrát svůj běhavý a agresivní fotbal. V první půli jsme měli nějaké věci, na kterých musíme zapracovat,“ chválil svého soupeře domácí lodivod.

Oba celky nečeká na jaře nic lehkého. Zatímco Blansko míří do bojů o druhou ligu, Líšeň bude ještě muset tvrdě bojovat o setrvání ve druhé nejvyšší soutěži. „Máme měsíc na zlepšení taktické části. Leden jsme měli spíš takový poznávací, máme sedm nových hráčů, takže to bylo znát. Teď už máme tým z devadesáti procent hotový a můžeme se zaměřit na technickou stránku, řešit třeba tvorbu naší hry a další věci,“ přiblížil další vývoj zimní pauzy u svého celku líšeňský trenér.

Určitou přestavbu má za sebou i lodivod Blanska Zbořil. V kádru přivítal několik nových hráčů, kteří mají pomoct vybojovat postup do druhé ligy. „Už do týmu příliš sahat nebudeme. Jen doufáme, že se nám uzdraví marodi. Protože to, co se nám celý podzim vyhýbalo, nás teď strašně trápí. Jinak je mužstvo takřka hotové pro jarní část soutěže,“ osvětlil trenér Blanska situaci v jeho kádru.

SK Líšeň - FK Blansko 1:1

Poločas: 0:1. Branky: 64. Dočekal – 17. Holiš.

Líšeň: Vítek (46. Halouska) – Ševčík, Hlavica, Bednář (46. Hanuš) – Šenk, Matocha, Demeter (46. Kučera), Rolinek – Minařík (46. Dočekal), Zikl (46. Fila), Málek.

Blansko: Doležal – Sukup, Lahodný, Štrbák, Buchta (70. Feik) – Paděra – Žák, Štrombach (46. Fabuš), Harba (64. Minx), Tulajdan (46. Urbančok) – Holiš (70. Souček).

Kryštof Severa