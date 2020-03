„To je zásadní informace. Odložení určitě dává prostor, aby se soutěže dohrály. Nevidím důvod, proč by se nemohla zkrátit letní pauza a hrálo by se v létě,“ sdělil Deníku Rovnost líšeňský trenér Milan Valachovič.

Ligová fotbalová asociace, která má na starosti řízení dvou profesionálních soutěží, odklad Eura vítá. „Znamená to pro nás větší manévrovací prostor pro dohrání tohoto ročníku. Odložení vnímám jako silný signál směrem k ligovým soutěžím, aby mohly být dohrány na hřišti, a ne u zeleného stolu,“ uvedl předseda asociace Dušan Svoboda v tiskové zprávě.

Ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE má jižní Morava dva zástupce, vedle Líšně ještě Zbrojovku, která usiluje o postup. „Pořád existuje možnost, aby se soutěže v České republice dohrály, což je určitě dobrá zpráva. Jak se situace bude vyvíjet, však nedokážu odhadnout,“ sdělil sportovní manažer Zbrojovky Tomáš Požár.

VÍC VARIANT

Druhá liga má za sebou zatím sedmnáct ze třiceti plánovaných kol. Většímu z brněnských klubů patří třetí příčka se čtyřbodovou ztrátou na vedoucí Pardubice.

Pokud by se soutěž nedohrála, hrozí i její anulování, což by Zbrojovku nechalo ve druhé lize. „Zpráva je čerstvá a nechci na nikoho naléhat, co bude. Určité scénáře už padaly v médiích, jako zkrácená soutěž. Variant je víc, ale to bude aktuální ve chvíli, kdy se hráči objeví na stadionech a bude reálné, že nastoupí k zápasům,“ upozornil Požár.

Druhá liga má třicáté kolo na programu 23. května, pak by následovala baráž. Po odložení evropského šampionátu však může skončit později. Aktuální ročník odstartoval 19. července. „Už jsme se s kolegy mnohokrát bavili, že je nesmysl končit v květnu. Nehraje se v nejhezčím období, kdy můžou lidi dojít na fotbal v kraťasech, pak je naháníme na stadion v únoru. Proč by se nemohlo hrát do konce června s kratší letní pauzou? Myslím si, že tak smýšlejí ve víc klubech,“ poznamenal Valachovič.

Jeho svěřencům zatím patří osmá příčka, takže ani pesimistické scénáře je neohrožují. „Jsme v takovém postavení, že by se nás netýkal boj o titul nebo baráž, patrně ani starost o sestup, kdyby se soutěž anulovala. Ale rád bych ročník kompletně dohrál, to se týká i první nebo třetí ligy, některé kluby vynaložily finanční i jiné úsilí, aby postoupily,“ podotkl líšeňský stratég.

INDIVIDUÁLNÍ PLÁNY

Obě brněnská mužstva zatím vzhlíží k příštímu úterý, kdy má skončit karanténa uvalená vládou na Českou republiku. „Společný tréninkový proces jsme posunuli k tomuto datu, hráči mají individuální plány v domácích podmínkách,“ přiblížil manažer Zbrojovky.

To stejné platí o líšeňských fotbalistech. „V plánech mají hlavně běhání, krátké úseky, střídavý běh. Mohou vyrazit do přírody. V tom nevidím problém, taky bydlím na vesnici, všude jsou cyklostezky. To je cesta nejmenšího zla, abychom nějak pokračovali. Stadion máme zamčený,“ uvedl Valachovič.

Vývoj dalších dnů ukáže, zda a kdy se fotbalisté opět sejdou na trávníku. „V tuhle chvíli nikdo nemůže nic dělat. Teď je opravdu nejdůležitější, aby k sobě všichni lidé byli ohleduplní, zodpovědní a nákaza se přestala šířit. Zdraví je na prvním místě, nesmíme nic podcenit,“ doplnil Požár.