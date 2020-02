Ve druhé polovině sezony bude rozdávat fotbalovou poezii v brněnské Líšni. „Už by to mělo být s Vyškovem vykomunikované a Marek dostal nabídku smlouvy,“ potvrdil líšeňský trenér Milan Valachovič.

Právě ze třetiligového Vyškova se Matocha stěhuje do druholigové Líšně, kde uspěl na zkoušce. „Jsem spokojený, že se mi to povedlo. Když mi kouč Valachovič před Vánoci zavolal, zda si chci zkusit přípravu ve druhé lize, šel jsem do toho s jasným cílem. A to se mi povedlo,“ pochvaloval si dvaadvacetiletý Matocha.

Nezastírá, že ho telefonát od Valachoviče příjemně překvapil. „Jelikož jsem na podzim odehrál ve Vyškově jen šest zápasů v základní sestavě,“ vysvětlil.

Dres Vyškova oblékal Matocha předchozí tři sezony a první polovinu aktuálního ročníku. Teď se učí rozdílům mezi třetí a druhou ligou. „Všechno je rychlejší, silovější a všichni tady jsou daleko vyspělejší,“ všiml si nejzásadnějších odlišností.

Je mu jasné, že na sobě musí zapracovat, aby ve druhé lize uspěl. „Po kondiční i technické stránce si troufnu říct, že problém nemám. Ale musím přidat na silovosti v osobních soubojích,“ podotkl Matocha se sebereflexí.

Důraz, důraz a zase důraz. Pokyn, který slýchává odmalička. „Všude a pořád. (úsměv) Ale po právu, protože mi to fakt chybělo. Věřím, že mi druhá liga v tomhle pomůže a zlepším se,“ zmínil.

V Líšni je zatím necelý měsíc, ale už je znát, že v tomhle ohledu udělal znatelný pokrok. „Nic jiného mi ani nezbývá. Musíte se přizpůsobit, pokud ne, druhou ligu hrát nebudete. Proto jsem s tím sem šel, že si zvyknu,“ pravil Matocha.

Právě důraz je ve stylu hry Líšně podstatný. „Musí i bránit, protože jsme překopali rozestavení. Zkoušíme nové, které můžeme praktikovat ve druhé lize, jde o 3-4-3,“ prozradil Valachovič.

Matocha nastupuje výhradně ve dvojici uprostřed zálohy, takže má v popisu práce i defenzivní činnost.

Jeho hlavní devíza je ale rozehrávka, vyžádat si balon od defenzivních spoluhráčů a následně ho servírovat do ofenzivy. „Od malička hraji ve středu zálohy. Nikdy jsem nevyhrával moc soubojů, ale vždycky jsem měl myšlenku a dobrou práci s míčem, takový hračička,“ popsal sám sebe Matocha.

NOVÝ MUŽ S ČÍSLEM 10

Nyní svůj talent bude rozvíjet v Líšni pod Valachovičem, který mu svěřil dirigentskou taktovku na trávníku. „Jsem s ním opravdu spokojený. Jako trenér mi vyhovuje a sedí mi to, co po mně chce. Snažím se to plnit a budu v tom pokračovat, abychom jako tým fungovali a dařilo se nám,“ sdělil Matocha.

Ten už se těší, až vyběhne do svého prvního zápasu ve druhé lize. „Mám obrovskou chuť do fotbalu a jsem natěšený na novou výzvu v kariéře,“ poznamenal.

A je rád, že jeho další fotbalové kroky budou v právě v Líšni, která za poslední tři roky dokázala odvrátit jasný sestup ze třetí ligy, aby v minulé sezoně vybojovala postup do druhé. V té se uvedla na podzim zdárně a stala se lákadlem pro spousty hráčů. „Je skvělé, co se tady povedlo. Jde o práci celého klubu a především trenérů Miloslava Machálka a Valachoviče. Všechno si sedlo. Je to výsledek dlouhodobé práce,“ vysekl poklonu Matocha, který v přípravných duelech naskakuje na zádech s číslem deset, které patrně zdědí po Janu Hladíkovi, jenž odešel do Zbrojovky.

Líšeň se v sobotu střetne nakonec s rakouským Mattersburgem:

V sobotu 8. února se měli fotbalisté Líšně střetnout v přípravném souboji se Znojmem, jenže to nakonec svoji účast odřeklo. Proto vedení brněnské celku našlo náhradu v podobě slovenského klubu Šamorín, který ale záhy dohodu také zrušil. Do třetice všeho dobrého, říká se. Líšeň se domluvila s divizním Humpolcem, kterému zápas odřekla ona, nicméně mu nešla náhradu za sebe. Nováček druhé ligy se totiž nakonec střetne s rakouským prvoligovým klubem Mattersburgem, jenž si zvolil Líšeň jako soupeře pro generálku před startem své soutěže, kde mu patří jedenáctá příčka. Duel se odehraje v sobotu od dvou hodin odpoledne v Rakousku na přírodní trávě.