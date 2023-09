Líšeňští fotbalisté (v modrém) v roce 2007 slavně vyřadili pražskou Slavii z domácího poháru.Zdroj: Deník/Lubomír Stehlík

ROČNÍK 2007/2008. Hned následující ročník nabídl další velkou podívanou na jihu Moravy. Ve třetím kole do Líšně dorazila pražská Slavia a děly se velké věci. „Klukům jsem tehdy v kabině říkal, ať se nebojí vztáhnout ruku ke hvězdám. I když na ně nedosáhnou, tak neskončí v blátě,“ prohlásil dříve Bohumil Smrček, který v té době brněnský klub koučoval.

Domácí brzy vedli 2:0, po přestávce se dostali až do tříbrankového náskoku. Slavia už stihla jen korigovat na konečných 3:4 a Líšeň se dostala do centra pozornosti českého sportovního světa. „Atmosféra byla vynikající, zápas posloužil i jako sousto pro bulvární plátky. Napsaly třeba, že jeden hráč Slavie bere víc než celý líšeňský mančaft. Zapomněly ale na to, že my normálně chodili do práce, kde jsme dostávali peníze,“ usmíval se Smrček.