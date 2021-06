Co vás přimělo ke kandidatuře na místopředsedu?

Současný stav českého fotbalu, který zcela ztratil důvěru veřejnosti. Chtěl bych pomoci tomu, aby se to změnilo a nastartoval se obrodný proces.

Jaké si kladete cíle, co chcete změnit na Moravě?

Hlavním cílem moravského místopředsedy musí být navázat komunikaci napříč celou Moravou, tedy jak okresů a krajů, tak klubů výkonnostního fotbalu i klubů ligových, a sjednotit jejich myšlení. Pak se můžeme někam posunout a významně se podílet i na očekávaných změnách celého českého fotbalu.

Jak vidíte reálně své možnosti, cítíte velkou podporu?

Podporu cítím skutečně velkou, v nominacích mi daly důvěru hned tři krajské svazy, řada okresů i klubů z MSFL a divizí, zároveň mám podporu i v některých ligových klubech. Je ovšem třeba si uvědomit, že samotný místopředseda nic nezmůže, je tak důležité, aby byl navolen celý tým, který bude uvažovat stejným směrem jako on.

Kdo z protikandidátů je vám blízký a s kým se naopak neshodnete?

Nedá se říct, že by mi byl někdo nejblíž a někdo naopak nejdál, každý z mých protikandidátů má nějaké své plusy i mínusy a já všechny respektuji. Nejdéle se samozřejmě znám se Zdeňkem Zlámalem, na druhou stranu to byl právě on, se kterým jsme se na některých věcech v minulosti neshodli.

Koho byste měl rád za předsedu fotbalové asociace?

Jednoznačně to je Petr Fousek, který má podle mě daleko lepší předpoklady dělat předsedu FAČR než hráčská legenda Karel Poborský. Totéž jsem sdělil i delegátům na moravském shromáždění před týdnem. Jak už jsem ale uvedl v předešlém dotazu, není to jen o předsedovi, zásadní věc nadcházejících voleb je, aby byl zvolen funkční tým směřující český fotbal k reformám.