Mnoho slavných fotbalistů nosilo v brněnské Zbrojovce kapitánskou pásku, ale pouze jeden z nich se zapsal do klubové historie jako muž, který dovedl mužstvo k mistrovskému titulu. Rostislav Václavíček dělal kapitána brněnského týmu, který v roce 1978 ovládl nejvyšší soutěž. Stalo se to dosud jedinkrát.

Kapitán mistrovské Zbrojovky Rostislav Václavíček. | Foto: archiv Deníku

Do Brna přitom Václavíčka zavedla poměrně strastiplná cesta z Hané. S fotbalem začínal na předměstí rodného Prostějova, v deseti letech v Sokolu Vrahovice. Na střední školu zamířil k vojákům do Bratislavy, kde naskakoval v dorostenecké lize za tamní Duklu VSŽ. „Za dva roky jsem se vytáhl ze 168 centimetrů na 185. Na Vánoce jsem se doma nevlezl do dveří,“ vzpomínal před časem v rozhovoru pro Deník Rovnost.