Vláda vyhlásila nouzový stav ve čtvrtek na třicet dnů. Amatérské fotbalové soutěže mají odklad zatím na neurčito. Není však jasné, zda opět začnou, v tom případě mohou nastat různé scénáře. „Jsou varianty. Buďto by byly soutěže anulovány, jako kdyby vůbec nezačaly, případně by se vycházelo z aktuálního stavu, který by byl konečný. Samozřejmě také záleží na první a druhé lize,“ pronesl předseda Řídící komise pro Moravu Pavel Nezval.

Kouč vše respektuje

Třetí liga má za sebou první jarní kolo, divize, krajské a okresní soutěže měly odstartovat nacházející víkend, stadiony ale zůstanou prázdné. „Bavit se v tuto chvíli o postupech nebo sestupech je nesmysl. Když mluvím za sebe, budu respektovat, ať se ročník anuluje, dohraje nebo zůstane pořadí po podzimní části. Je mi to úplně jedno, teď jsou na světě důležitější věci než fotbal,“ řekl Zbyněk Zbořil, kouč blanenského lídra Moravskoslezské fotbalové ligy.

Jeho svěřenci v úvodním jarním kole podlehli Uničovu 0:1, přesto nadále vedou moravskou část třetí ligy o dva body před Petřkovicemi a Frýdkem-Místkem. „Kádr jsme poskládali tak, abychom se porvali o postup. Samozřejmě mě mrzí, že jsme jaro nezačali dobrým zápasem a nemáme šanci na nápravu, ale všechno respektujeme,“ poznamenal Zbořil.

S týmem se naposledy sešel ve čtvrtek. „Jako jedni z prvních jsme činnost ukončili a hráče jsme poslali domů, ať se věnují rodinám i sobě, dostali individuální plány. Máme v mančaftu plno Slováků, kteří museli odjet domů, protože už by se tam pak nemuseli dostat. Říkal jsem hráčům, že doufám, že situace se natolik uklidní a třeba se vrátíme k tomu, co všichni máme rádi, ale mám strach, že to nebude tak jednoduché,“ hlesl blanenský trenér.

Co bude dál? Pokud dojde na nejoptimističtější scénář, začnou soutěže 11. dubna, což ještě bude pro odehrání kompletní jarní části časově schůdné. Byť pro osmnáctičlennou MSFL hraniční.

Všechny soutěže by pochopitelně musely mít vložená kola i v pracovním týdnu. Existuje také varianta s prodloužením termínové listiny až o měsíc.

Místo v polovině června by se končilo až v červenci. „Tohle všechno je samozřejmě zatím ve fázi úvah.V současné době nám nezbývá nic jiného než čekat, co nastane po těch třiceti dnech,“ řekl šéf moravských soutěží Nezval.

Devítibodový náskok

Suverénně o devět bodů vedou v krajském přeboru Bohunice, postupu do divize podřídily veškeré dění v klubu, dokonce absolvovaly soustředění v Turecku, ovšem jarní část ani nemusí začít. „Soutěžní řád nepamatuje na situaci, kdyby měla soutěž v polovině končit. Co bude dál, záleží na názoru členů řídící komise v Olomouci. Buď by se postupovalo nejjednodušším způsobem, nebo by se jaro anulovalo. Chtěl bych, abychom postoupili, ale je to můj subjektivní pohled,“ pousmál se bohunický předseda Lubomír Němec, zároveň člen Řídící komise pro Moravu

K takovým myšlenkám ho opravňuje vedoucí postavení brněnského klubu. „Nevím, jestli bychom náskok udrželi, můžeme hrát na jaře špatně, ale teď máme devět bodů navrch. Záleží na legislativě v Praze, protože od toho se všechno odvíjí. Nevěřím, že začnou první či druhá liga,“ přidal svůj názor Němec.

Z ekonomického hlediska se pochopitelně nejvíc hledí na Moravskoslezskou fotbalovou ligu, která je vstupní brána do profesionálních soutěží. Někteří hráči mají smlouvy a týmy trénují několikrát týdně. „Zavření sportovišť nám zkomplikovalo situaci. Museli jsme odvolat tréninky. Situace je velice nepříjemná. Nevíme, jestli se bude vůbec letos ještě pokračovat. Máme hráče, které musíme platit a dodržet jejich smlouvy,“ sdělil Milan Volf, trenér třetiligového 1. SC Znojmo a člen představenstva klubu.

Anketa | Jak vnímají současnou situaci další fotbaloví činovníci?

Jan Kopáček, trenér fotbalistů Vyškova B, vedoucího celku B skupiny I. A třídy:

„Je to pro nás katastrofa, byli jsme ve famózní formě, porazili jsme v přípravě Rousínov a Bystrc. Všichni kluci se na přípraváky a jarní start těšili. Teď netrénujeme vůbec a společně ani rozhodně trénovat nebudeme, protože tento problém chápeme a stavíme se k němu zodpovědně. Klukům jsem říkal, ať se sami udržují v kondici, ať si chodí sami někam zaběhat.“

Josef Káňa, manažer fotbalistů SK Krumvíř, devátého týmu krajského přeboru:

„V pátek jsme ještě normálně trénovali. Jsme asi v patnácti lidech, takže můžeme. Pro příštích deset dnů jsme se však v klubu rozhodli veškeré aktivity přerušit. Neberu to jako komplikaci, situace je prostě taková a zdraví je přednější. Jsme s tím smíření. Samozřejmě si všichni přejeme, aby se co nejdřív zlepšila, ale v této chvíli si dokážu představit, že se jarní část sezony vůbec neodehraje. Dokonce si myslím, že by to bylo vůbec nejrozumnější řešení.“

Pavel Lapeš, fotbalista TJ Sokol Tasovice, čtvrtého týmu divize D:

„Taková je situace, netýká se pouze nás, ale postihla všechny a musíme to respektovat. Myslím, že budeme normálně každý individuálně trénovat.“

Roman Švarc, referent Okresního fotbalového svazu Znojmo:

„Stalo se to podle zákona padajícího hovna. Opírali jsme se o rozhodnutí vlády a jednotlivých svazů. Ve středu začala Morava, pak rozhodl kraj a my byli na řadě. Vše se stále měnilo hodinu co hodinu.“