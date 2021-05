Kromě zápasů ve Španělsku, kde se Moravská Slavia střetla s tak zvučnými jmény, jako jsou Real Madrid či Barcelona, odehrála významné utkání také na domácí půdě. „V červnu 1934 se tým utkal v Brně s Juventusem Turín, v jehož dresu hrálo tehdy pět reprezentantů Itálie, kteří tentýž rok vyhráli světový šampionát. Za stavu 0:2 byl zápas v sedmdesáté minutě ukončen pro velkou bouřku, bezpochyby šlo ale o největší utkání za celou naši existenci,“ popisuje Hejna zápas, za který Morenda údajně Italům zaplatila 24 tisíc.

Po vzniku samostatného českého státu dostal klub název, který nese dodnes, tedy SK Moravská Slavia Brno. Následujících dvacet let mu ale nebylo souzeno vymanit se z I. A třídy. „Klíčovým momentem byl v roce 2014 postup do krajského přeboru, kdy se klub konečně stabilizoval, předtím se spíš tak plácal mezi I. A a I. B třídou. Krajský přebor je soutěž, která Morendě sluší, určitě si ale myslím, že divize by jí slušela ještě o něco víc,“ líčí Hejna a dodává, že důležitou roli hrají při postupu do vyšší soutěže finance.

Za 115 let dlouhé existence Morendu potkaly i méně příjemné události. Jednou takovou je pokles mladých hráčů a budoucích nadějí klubu. „U dětí se kolikrát nebavíme ani tak o kvalitě, jako spíš o kvantitě. Máme co dělat, abychom týmy vůbec sestavili. Je to ale problém napříč celým sportem, přitáhnout děti k pohybu je těžké. Myslím, že jde trošku o problém dnešní doby, dříve nebylo tolik věcí, které by odtáhly pozornost. Musíme se s tím ale poprat, jiné už to asi nebude,“ povídá manažer A týmu.

K uplynulému výročí si nejstarší brněnský klub nadělí knihu popisující jeho bohatou historii, odměnit by se chtěl i zvelebením areálu ve Vojtově ulici. „I nadále chceme hrát v horních patrech krajského přeboru, ale bavit se v dnešní době o nějakých dlouhodobých vizích je složitější. Co do toho skočil koronavirus, je složité nějaké finance do sportu získat, ať už se bavíme o sponzorech či dotacích od města a kraje. A nebudeme si nic nalhávat, úspěchy jdou ruku v ruce s penězi,“ popisuje Hejna.

ELIŠKA NOVÁKOVÁ